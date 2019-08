Emission spéciale de Jean-Pierre Raffarin sur France Bleu Poitou

Poitiers, France

"Je suis plutôt du matin, la radio, le café et un petit Goulibeur et puis un oeil sur les journaux"

Jean-Pierre Raffarin s'est confié au micro de France Bleu Poitou de 7h30 à 8h30, avec des sujets locaux mais aussi des actualités nationales et internationales.

Concernant le féminicide d'une jeune femme de 30 ans dans la Vienne :"Elle avait identifié le problème, elle était menacée , on n’a pas pu la protéger on a une défaillance claire de l’action publique. Visiblement on n’est pas organisé aujourd’hui pour protéger des gens qui sont menacés. Il est incroyable que l’on ne puisse pas arrêter une mécanique de cette nature (…..) il faut prendre ce sujet sur le féminicide comme une priorité" explique JP Raffarin.