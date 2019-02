VIDÉO - Émission spéciale Grand Débat France Bleu - France 3 : quelle place pour les services publics en Auvergne ?

Ce samedi France Bleu et France 3 en Auvergne vous proposent une émission spéciale Grand débat. Comment se déroule-t-il en Auvergne, quel avenir pour les services publics en milieu rural, nos invités font un état des lieux et évoquent les perspectives.

Dans le cadre du Grand débat national France Bleu Pays d'Auvergne et France 3 Auvergne vous proposent une émission spéciale consacrée aux services publics en Auvergne. Autour de la table pour débattre plusieurs invités :

Louis Chambon, maire du Falgoux dans le Cantal,

Pascal Baudelot, maire de Lenax, petite commune de l'Allier qui a reçu la visite surprise du premier ministre Edouard Philippe lors d'un débat la semaine dernière,

Bernard Boissier, président du Collectif de défense et de développement des services publics en Combrailles,

Flavien Neuvy, maire de Cébazat et directeur de l'Observatoire Cetelem de l'Automobile.

Le Grand débat initié depuis janvier et jusqu'en mars par le Président de la république s'articule autour de quuatre grands thèmes, la transition énergétique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l'organisation de l'État et des service publics. Et d'ores et déjà, les questions se posent quant à la suite à donner à cette consultation nationale, pour Louis Chambon,le maire du Flagoux, "les Français ce qu'ils veulent, au-delà du Grand débat et de l'exercice de grand oral fait par le Président de la république, c'est des actions concrètes pour améliorer leur quotidien."

Un constat partagé par Falvien Neuvy, le maire de Cébazat, qui précise "la vraie question au fond, c'est de savoir ce qu'en fera le Président de la république (...) je pense que cela ne sera pas facile parce que les Français qui ont participé à ce Grand débat ils ont quand même envie que cela se traduise par quelque chose de concret." De son côté, Bernard Boissier du Collectif de défense et de développement des services publics en Combrailles regrette que certaines thèmes aient été écartés du débat "il y a d'autres sujets d'importance qui n'ont pas été retenus." Le collectif a tout de même décidé de faire entendre sa voix et organise des assemblées citoyennes, il y en aura deux dans les prochaines semaines.

Quel avenir pour les services publics ?

Parmi les sujets qui mobilisent beaucoup en Auvergne, la défense des services publics, que ce soit l'éducation, la santé, les transports mais aussi les services des impôts. "Il n'y a pas d'années où il n'y a pas de classes qui ferment en Combrailles" explique Bernard Boissier. "La trésorerie de Saint-Gervaisd'Auvergne a fermé, le collège de Giat a fermé (...) c'est vraiment un sentiment d'abandon, c'est un combat qui est très dur à mener" pour le président du collectif.

Des fermetures qui se succèdent et des élus locaux qui tentent de trouver des solutions comme Pascal Baudelot, le maire de Lenax qui a ouvert une agence postale communale pour tenter de rapprocher services publics. Une démarche essentielle dans sa commune où "il y a près de 70% de personnes qui ont plus de 70 ans (...) on essaie avec nos petites moyens de petites communes de servir davantage nos concitoyens." Pour les élus, il faut laisser une marge de manœuvre, d’adaptabilité pour les zones rurales.

C'est aussi le point de vue de Flavien Neuvy qui considère que la question est de savoir "comment ont peut inventer le service public de demain sachant que c'est très difficile pour les communes qui sont dans des zones rurales évidement, mais aussi dans le périurbain." Selon l'élu de Cébazat, les maires "ont été mis un peu au second plan depuis plusieurs années, grâce à cette crise des Gilets jaunes, finalement à Paris ils se sont rendus compte que les maires existaient encore et qu'ils pouvaient servir à quelque chose." Car dans le même temps, l'État a abandonné sa politique d'aménagement du territoire alors même que "plus on est proches du terrain, plus on est efficace et moins on fait d'erreur" selon Flavien Neuvy.

La mobilité en question

Sur un territoire comme l'Auvergne où l'habitat est très éclaté, un des enjeus principaux c'est la mobilité puisque les citoyens n'ont pas pas d'alternative à la voiture dans beaucoup de zones. Avoir un moyen de déplacement est essentiel à la vie des territoires ruraux et là encore, l'État ne semble pas à la hauteur pour Louis Chambon qui se désole "on marche sur la tête avec cette organisation territoriale." Le maire du Falgoux le constate, "c'est vrai qu'il y a un abandon des pouvoirs publics, on en fait partie mais la solution elle est compliquée parce que le transport c'est coûteux."

Flavien Neuvy tire les mêmes conclusions, "la voiture, vu de Paris n'est pas un objet nécessaire au quotidien, c'est sûr quand vous habitez à Paris vous avez tous les transports publics à disposition. Mais je suis désolé, dans le reste de la France la voiture est bien souvent une obligation, et elle fait office de coupable idéal (...) quand on tape sur la voiture on tape aussi sur l'automobiliste qui est à l'intérieur qui dépense beaucoup d'argent pour se déplacer" précise le marie de Cébazat.

Les participants de gauche à droite Flavien Neuvy, Jean-Pierre de Mongelas, Pascal Baudelot, Cyrille Genet, Bernard Boissier et Lousi Chambon. © Radio France - Eric Le Bihan

Cette émission spéciale présentée par Cyrille Genet et Jean-Pierre de Mongelas et diffusée ce samedi sur France Bleu Pays d'Auvergne est à retrouver ce dimanche à 11h25 sur France 3 Auvergne.

