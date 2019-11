ÉMISSION SPÉCIALE - Transports, changement climatique, finances : Marie-Guite Dufay, invitée de France Bleu

La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, est l'invitée des antennes de France Bleu à Besançon, Dijon et Belfort, entre 8h10 et 8h30. Elle est interrogée sur les TER, les transports scolaires, le changement climatique ou encore les finances.

La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté est l'invitée de France Bleu Belfort-Montbéliard, France Bleu Bourgogne et France Bleu Besançon ce jeudi matin entre 8h10 et 8h30. Elle s'exprime à la veille du débat d'orientations budgétaires 2020 et répondra aux questions et interpellations des auditeurs des trois stations de la grande région.

Le fonctionnement des TER, du ramassage scolaire, ou encore les décisions régionales pour s'adapter au changement climatique : Marie-Guite Dufay explique son projet de budget pour l'année prochaine.

Emission spéciale avec la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté (8h10-8h30)