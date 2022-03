Emmanuel Aubry est le nouveau préfet de la Sarthe

Il est devenu préfet pour la première fois dans les Deux-Sèvres, en février 2020, quelques semaines avant la crise du Covid-19. Deux ans plus tard, Emmanuel Aubry arrive en Sarthe avec une nouvelle situation à gérer. "Il est important que je me mobilise aussi sur les conséquences de cette crise ukrainienne dans le département pour organiser l'élan de générosité, l'accueil des personnes déplacées et pour répondre aux conséquences économiques qu'elle aura", souligne celui qui est depuis ce lundi le nouveau représentant de l'Etat dans le département.

Natif des Ardennes, ce haut-fonctionnaire de 58 ans a commencé sa carrière comme pharmacien. D'abord en officine, puis au ministère de la Santé. Avant de mener des études de droit, puis d'intégrer l'ENA (Ecole Nationale d'Administration). À sa sortie de l'école, il entre dans la préfectorale et occupe divers postes de l'ombre, notamment secrétaire général de la préfecture de l’Indre, de la Loire-Atlantique ou de la région Pays de la Loire et du Rhône. Jusqu'à devenir préfet donc en 2020.

Marié, père de deux enfants, cet amateur de lecture, notamment de bande-dessinée, ne connaissait pas beaucoup le département avant d'y être affecté. Mais depuis sa nomination, mi-février, il s'est attelé à le découvrir, échangeant notamment avec son prédécesseur, Patrick Dalennes, qu'il connaît "très bien depuis fort longtemps." Au-delà de l'urgence relative à la guerre en Ukraine, Emmanuel Aubry se fixe plusieurs priorités : la sécurité, le développement économique, l'agriculture et l'environnement, notamment la problématique de l'eau.