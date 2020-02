Emmanuel Aubry, nouveau préfet des Deux-Sèvres, a pris ses fonctions

Emmanuel Aubry vient de la préfecture du Rhône où il était secrétaire général et préfet délégué pour l'égalité des chances

Niort, France

Emmanuel Aubry a pris ses fonctions de préfet des Deux-Sèvres ce lundi. Agé de 55 ans, il arrive de la préfecture du Rhône où il était secrétaire général et préfet délégué pour l'égalité des chances.

Les Deux-Sèvres, un département "que je découvre", confie le nouveau préfet, originaire des Ardennes. Pharmacien, Emmanuel Aubry étudie ensuite à l'ENA et entre dans le corps préfectoral "pour le goût des territoires", dit-il. Il est aussi passé par les préfectures de l'Indre et de Loire-Atlantique.

Les retenues d'eau, dossier prioritaire

Parmi ses priorités, "la sécurité, qu'elle soit routière publique et civile. Il est important également d'avoir une activité économique qui soit dynamique. Je souhaite poursuivre avec les acteurs concernés le développement de l'emploi", détaille Emmanuel Aubry. Le préfet se sait aussi attendu sur le dossier sensible des bassines. "Je sais que la problématique de l'eau dans les Deux-Sèvres est importante. Je serai dans les prochains jours au contact des professionnels et des interlocuteurs habituels de ce dossier qui sera pour moi prioritaire".