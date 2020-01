Municipales à Nîmes : Emmanuel Carrière rejoint la liste de Jean-Paul Fournier

Les prises de part et d'autre de l'échiquier municipal en vue des élections se multiplient à Nîmes, cette fois du coté de la liste du maire sortant, Jean-Paul Fournier. Emmanuel Carrière, un nom qui résonne à Nîmes, rejoint "Choisissons Nîmes".

Nîmes, France

Emmanuel Carrière rejoint la liste "Choisissons Nîmes", conduite par le maire sortant Jean-Paul Fournier. Homme de gauche, Emmanuel Carrier a siégé dans l'opposition de 2008 à 2014, au cours du deuxième mandat de Jean-Paul Fournier. Il lui reconnait un " bon bilan avec une ville marquée positivement par les transformations opérées durant ses mandats".

Une longue histoire nîmoise

Emmanuel Carrière est le descendant d’une "vieille famille nîmoise". Une rue porte le nom de son grand-père Edmond Carrière, une école celui de son père, Jean Carrière. Membre de l’association TPNA (Tous Pour Nîmes et son Avenir), les deux hommes ont en commun "le même amour de Nîmes".

Le "choix de la sagesse", pour Emmanuel Carrière

Rejoindre Jean-Paul Fournier, c'est "le choix de la sagesse dans un paysage politique nîmois fracturé et inaudible", dit Emmanuel Carrière. Le nouveau colistier entend "apporter sa pierre à l'édifice", en précisant : "On peut ne pas être d’accord sur tout, mais je lui reconnais une volonté farouche et indéfectible de faire évoluer Nîmes."