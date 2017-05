Emmanuel Chaunu : "Ce débat Macron/Le Pen, c'est un combat de boxe"

A l'occasion du débat télévisé de l'entre deux tours de la présidentielle ce mercredi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le dessinateur normand Emmanuel Chaunu se confie. Pour lui, ce temps fort de la Ve République offre des "moments succulents"... à croquer forcément !

Ce mercredi, c'est un débat inédit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce une source d'inspiration ?

Totalement. C'est un combat de boxe. En plus la situation est inédite. On nous avait privé de ce débat Chirac/Le Pen en 2002, Jacques Chirac ayant refusé. C'est donc un retour de ce débat d'entre deux tours avec la fille cette fois et un personnage politique sorti du chapeau. Ce débat est passionnant et va inspirer les caricaturistes.

Duels succulents

La première chose qui vous vient à l'idée, c'est un ring de boxe ?

Oui, c'est un peu facile. Souvent, la politique est comparée au combat sportif. Ces deux personnages incarnent deux mondes qui vont se retrouver face à face. Il y a une sorte de grand fossé entre eux, comme un canyon. Et puis il y a un personnage, Emmanuel Macron, qui, après ses erreurs du soir du premier tour (son dîner à La Rotonde à Paris), va devoir donner plus d'épaisseur à son discours. Il est en face d'un animal politique, un fauve, Marine Le Pen, qui parfois, est sans foi ni loi, et qui défend une France oubliée, délaissée. C'est très risqué pour Macron. ça va être passionnant...

ça devient des œuvres classiques, comme Molière ou Corneille

Vous auriez envie de croquer ce débat en direct ?

Bien sûr. Et je vais même le faire ! Même si mon dessin n'est pas publié, j'ai toujours mon calepin et je note des idées. C'est un moment d'histoire. Souvenez-vous : en 1981, le débat Mitterrand/Giscard, celui de 1974 avec "Vous n'avez pas le monopole du cœur"... On le voit aujourd'hui, des acteurs jouent ces débats. Le débat fait partie de la Ve République et cette espèce de duel rappelle celui au fleuret ou au pistolet dans les fossés des châteaux. On est un vieux pays aristocratique. Je les vois bien dans un champs avec deux témoins et des pistolets. Tout au long de la Ve République, il y a ces duels succulents. A chaque fois, ça devient des œuvres classiques, comme Molière ou Corneille...