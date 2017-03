Emmanuel Constantin, coordinateur d'En Marche dans le Loiret, invité de l'émission politique "Controverse"

Emmanuel Constantin est l'invité ce lundi à 19h de "Controverse." L'émission politique mensuelle de France Bleu Orléans, en partenariat avec le site apostrophe45.fr. Emmanuel Constantin est coordinateur dans le Loiret d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron qui vient de présenter son programme.

Alors que le mouvement En Marche est en pleine croissance au niveau national, Emmanuel Constantin, son référent dans le Loiret, reste pour l'instant largement inconnu du grand public. Il a le même prénom que son leader, Emmanuel Macron. Et il ne ménage pas sa peine pour faire connaître le mouvement dans le département, pour le structurer et surtout pour faire gagner à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, celui qui est annoncé dans les sondages deuxième derrière le front national, au soir du 1er tour.

Emmanuel Constantin a rejoint En Marche dès le début

En juillet dernier, Emmanuel Constantin distribuait des questionnaires pour En Marche, sur le marché du quai du Roi à Orléans. C'était la première apparition publique de ce jeune homme âgé aujourd'hui de 26 ans. A l'époque, le mouvement d'Emmanuel Macron ne comptait que 200 adhérents dans le Loiret : la barre des 1 400 a été franchie la semaine dernière, avec 10 comités locaux actifs. A l'époque également, Emmanuel Constantin militait mais en refusant de donner son nom. Il ne voulait pas interférer avec son activité professionnelle : diplômé de Polytechnique, il est depuis l'été 2015 "référent unique pour les investissements" auprès du préfet du Loiret. Sa mission est d'aider les investisseurs notamment étrangers sur des projets d'implantation d'entreprise. Le problème de l'anonymat ne se pose plus, d'autant qu'Emmanuel Constantin est en disponibilité de la fonction publique depuis le 1er février. Et si l'équipe d'Emmanuel Macron lui donne l'investiture, il sera candidat aux législatives, dans la 2ème circonscription du Loiret, contre un certain Serge Grouard, député LR depuis 15 ans.

Emmanuel Constantin est l'invité de Controverse pour évoquer le programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, la structuration du mouvement En Marche dans le Loiret, et aussi la préparation des élections législatives. C'est à 19 heures ce lundi soir du France Bleu Orléans et à retrouver ensuite sur notre site francebleu.fr et apostrophe45.fr