Emmanuel Constantin, coordinateur d'En Marche Loiret: "Le clivage gauche/droite n'est plus pertinent pour gouverner"

Emmanuel Constantin était l'invité ce lundi de "Controverse", l'émission politique mensuelle de France Bleu Orléans, en partenariat avec le site apostrophe45.fr. Emmanuel Constantin est coordinateur dans le Loiret d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron qui vient de présenter son programme.

Emmanuel Constantin a 26 ans. C'est un adhérent de la première heure au mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Il ne ménage pas sa peine pour faire connaître le mouvement dans le département, pour le structurer et surtout pour faire gagner à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. Emmanuel Constantin, n’a pas que le prénom en commun avec son leader. Il a la foi, des convictions, un phrasé clair, il connaît le programme par cœur, il connaît également les éléments de langage sur le bout des doigts.

Emmanuel Constantin (à droite), interrogé par Anthony Gautier d'Apostrophe 45, François Guéroult et Eric Normand de France Bleu Orléans - Richard Zampa - Apostrophe45

On ne regarde pas à l'extérieur pour déterminer notre stratégie mais il faut dire qu'avec l'affaire Fillon, le climat est détérioré et c'est assez triste. C'est plus difficile de convaincre les gens pour faire différemment - Emmanuel Constantin