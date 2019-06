Emmanuel Couet décide de quitter la vie politique après 2020

Le président de Rennes métropole depuis 2014 ne briguera pas de nouveau mandat après 2020. Emmanuel Couet annonce qu'il a décidé de quitter la vie politique. Il veut passer le témoin et se consacrer à de nouveaux projets.

Rennes, France

"C'est une décision réfléchie, c'est un choix que je fais dans la sérénité" explique Emmanuel Couet. Le socialiste et président de Rennes Métropole depuis 2014 a décidé de quitter la vie politique à l'issue de ce mandat. Il ne briguera pas un nouveau poste après 2020. Il renvoie à des considérations aussi bien personnelles que politiques. "J'exerce des responsabilités locales, exigeantes et passionnantes, depuis près de 20 ans. Le moment me semble venu de passer le témoin. A 50 ans, j'aspire aujourd'hui à mener de nouveaux projets".

"Fidèle aux convictions qui ont toujours été les miennes"

Le socialiste ne participera pas à la prochaine campagne des municipales, il indique qu'il reste fidèle aux convictions et aux valeurs qui ont toujours été les siennes. "Je souhaite que le travail accompli par la gauche, depuis Edmond Hervé, puis avec Daniel Delaveau, Nathalie Appéré et moi-même, à la Ville comme à la métropole, puisse se poursuivre" ajoute Emmanuel Couet, également maire de Saint-Jacques-de-la-Lande depuis 2007.

Qui pour lui succéder à la présidence de Rennes métropole?

L'actuelle maire de Rennes, la socialiste Nathalie Appéré pourrait être candidate à la présidence de Rennes métropole, à la condition d'être réélue en 2020 à son poste de maire. Le maire Modem de Saint-Grégoire Pierre Breteau sera également candidat. Il indiquera clairement quelles sont ses ambitions pour les municipales le 21 juin prochain. Autre candidate potentielle, Carole Gandon (LREM) qui attend l'investiture officielle de son parti pour se lancer dans la course à la mairie de Rennes.