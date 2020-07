Emmanuel Denis devient officiellement maire de Tours ce vendredi soir

C'est ce vendredi soir qu'Emmanuel Denis va officiellement devenir maire de Tours, premier maire écologiste pour la ville capitale d'Indre-et-Loire. Son conseil municipal d'installation aura lieu à 17h30. Il intronisera cet ingénieur chez ST MicroElectronics, quelqu'un qui n'est donc pas vraiment issu du sérail politique. Le tout nouveau maire de Tours n'a en effet découvert la politique que sur le tard, au fil de ses engagements.

Un militant très engagé au sein d'associations locales

Jusqu'à récemment, le nom d'Emmanuel Denis circulait beaucoup, et quasi uniquement, dans les milieux associatifs et militants. D'abord investi dans une association de quartier, puis bénévole au Secours populaire, il commence à se faire un nom quand il s'engage au sein de l'association Robin des Toits qui lutte pour limiter la présence d'antennes relais en ville. On est alors à la fin des années 2000. Une notoriété qui grandit quand il devient en 2010 le vice président départemental de la FCPE, association de parents d'élèves. Il s'y bat notamment pour plus de bio à la cantine.

Un opposant très actif à la mairie de Tours

Des engagements qui le mènent petit à petit vers l'écologie, et une adhésion chez les Verts il y a 7 ans. A partir de là, tout va très vite. Il est propulsé tête de liste Europe Ecologie Les Verts un an plus tard, pour les municipales de Tours déjà. Il double alors le score de 2008, avec un peu moins de 12% des voix. Et se retrouve sur les bancs de l'opposition, c'est d'ailleurs l'opposant dont on a le plus entendu la voix ces six dernières années.

Emmanuel Denis prend véritablement son envol, avec le lancement en 2017 de ses Cogitations citoyennes, rassemblement de citoyens, dans lequel il puisera pour sa liste "Pour Demain Tours 2020".

On doit aussi connaitre ce vendredi soir le nom de ses 16 adjoints. Le conseil municipal d'installation d'Emmanuel Denis aura donc lieu à partir de 17h30 dans la salle des fêtes de la mairie de Tours.