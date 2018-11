Honfleur, France

Comme l'an dernier à la même époque, c'est au bistro des artistes près de l'église Sainte-Catherine qu'a déjeuné le couple présidentiel. Emmanuel et Brigitte Macron étaient attendus par quelques dizaines de personnes à leur sortie. "Je suis simplement, comme tous nos concitoyens, attaché à l'équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons, ça fait plus de 20 ans que je suis là tous les 1er novembre et j'y tiens" a déclaré le Président.

Le bistro des artistes à Honfleur attire les regards © Radio France - Marcellin Robine

Emmanuel Macron est heureux d'être à Honfleur mais la plupart des habitants et des touristes sont indifférents à la venue du chef d'état. "Ça me fait ni chaud ni froid", confie Ginette. "Ça ne va pas changer ma vie" ajoute Muriel, toutes les deux habitantes d'Honfleur.

Ceux qui sont les plus satisfaits de la visite du couple Macron, ce sont les commerçants comme Jean-Luc Vabre, boulanger. "Ça donne une bonne image de la ville, ça peut attirer les touristes."

Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés mercredi soir dans la plus grande discrétion à la ferme Saint-Siméon, un hôtel cinq étoiles que le couple connait bien. Le président de la République doit rester encore quelques jours à Honfleur. Il est attendu dimanche à Strasbourg avec son homologue allemand pour la première commémoration du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale.