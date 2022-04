Emmanuel Macron va "changer de méthode" pour son nouveau mandat selon Corinne Vignon, députée En Marche

Quels enseignements après le second tour de la présidentielle ? Emmanuel Macron a été réélu, ce dimanche, face à Marine Le Pen avec plus de 58% des voix. Une satisfaction pour Corinne Vignon, députée En Marche de la 3ème circonscription de Haute-Garonne.

Comment vous qualifiez-vous la victoire d'Emmanuel Macron ?

Avant tout, ce fut une immense joie. Il y a un écart important avec Marine Le Pen. Et cet écart était nécessaire, puisque ça permet de le rentre franchement légitime sur son deuxième mandat.

Mais cet écart qui s’est beaucoup réduit : Marine Le Pen a fait 12 points qu’en 2017. C'est un constat d'échec pour le président sortant ?

Un constat d'échec, non. On s'y attendait. Ce n'est pas du tout une surprise. Ce n'est pas un échec pour la bonne et simple raison que la population est fracturée. C’est un constat. Et notre travail maintenant est de résoudre toutes les problématiques qui sont nées au travers de cette élection.

En votant pour Emmanuel Macron, beaucoup d'électeurs ont voté contre Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il va changer de politique et davantage écouter la France en colère ?

Je le pense. Il le dit : il souhaite changer de méthode. Je ne peux pas donner les détails puisque moi-même, je ne les connais pas. Mais il semble déterminé à faire participer de plus en plus les citoyens avec certainement des concertations différentes.

Est-ce qu'il va abandonner certaines de ses réformes, comme la réforme des retraites ?

Travailler plus, c'est nécessaire. Mais, comme vous l'avez entendu précédemment lors des interviews du président, il veut mettre en place une clause de revoyure à échéance [Emmanuel Macron souhaite un report progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, avec une clause de revoyure à 64 ans, ndlr]. Ceci dit, nous serons vigilants sur le travail des seniors. Nous serons tous vigilants sur la pénibilité. C'est un sujet qui m'intéresse. J'ai été rapporteur de la première réforme des retraites.

Quelle doit être la première décision qu'Emmanuel Macron doit prendre pour écouter cette France en colère ?

La première décision? Vous savez, je ne suis pas à sa place. N'oubliez pas qu'il y a bien une séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. La première décision, en tout cas, ce sera de nouveau son gouvernement. C'est la chose la plus importante. Et puis, il devra choisir ses priorités. Mais ce n’est vraiment pas à moi de répondre.

A propos du futur gouvernement, souhaitez-vous que le local de l'étape, le Premier Ministre Jean Castex (originaire du Gers) en fasse partie ?

Je le souhaite en tout cas. Il a été un excellent premier ministre.

La suite, ce sont évidemment les législatives avec Emmanuel Macron qui doit gagner une majorité. Serez-vous de nouveau candidate dans la troisième circonscription de Haute-Garonne ?

Je souhaite toujours appuyer la politique d'Emmanuel Macron. Il a besoin d'une majorité, mais nous attendons les investitures puisque je pense qu'elles vont arriver d'ici la semaine prochaine.

Donc, vous n'êtes pas certaine d'obtenir l'investiture ?

Non, ce n'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Il y a normalement une priorité au sortant. En plus, j'ai une circonscription qui a fait au premier tour le meilleur score d'Occitanie pour Emmanuel Macron. Donc, franchement, je ne suis pas inquiète. Absolument pas. Mais nous attendons les investitures officielles avant de commencer la campagne.

Vous aurez face à vous la France insoumise avec Agathe Roby. Est-ce que vous envisagez une alliance avec Laurence Arribagé des Républicains pour peser plus lourd?

Absolument pas. Mais vraiment : de mon point de vue, en aucune façon.