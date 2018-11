"Gilets jaunes" :  Emmanuel Macron "entend la colère" mais appelle à se méfier des récupérations politiques

À bord du porte-avions Charles de Gaulle qui croise actuellement à 15 kilomètres au large de Toulon et au sein duquel il va passer la nuit, Emmanuel Macron a accordé une interview à TF1 ce mercredi soir. Le chef de l'État est notamment revenu sur les manifestations prévues ce samedi 17 novembre.

"Le montant de nos impôts par rapport à ce qu'on produit commence à baisser et il va continuer à baisser" a assuré le président de la République. "Mais la priorité est de transformer les choses" a-t-il ajouté appelant à "sortir" de cette "forme de poujadisme social."

"Pour pouvoir répondre à nos besoins de défense ou de sécurité intérieure, ce sont vos impôts qui le payent. Pour pouvoir aider les plus faibles, ce sont vos impôts qui le payent. Pour aider les territoires en difficulté, ce sont vos impôts qui les payent" a poursuivi le chef de l'État.

"Gilets jaunes" : une colère "entendue"

Interrogé sur la journée du 17 novembre, Emmanuel Macron a ré-affirmé "entendre la colère" mais aussi appelé à faire preuve de "méfiance" face aux risques de récupérations politiques. "Je dis méfiance : parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement, beaucoup de partis politiques."

"Quand vous avez ensemble des gens qui veulent plus d'emplois publics et des gens qui veulent moins d'impôts, je dis juste aux Français : on est en train de vous mentir et de vous manipuler" a-t-il asséné.

"Il y a un droit à manifester. Mais il y a un droit de tous les autres citoyens à pouvoir se déplacer librement. Le droit de manifester sera respecté, l'ordre public et la liberté de circulation le seront aussi" a précisé le président de la République.