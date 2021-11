VIDÉO - Emmanuel Macron à Amiens : "C'est le père Noël en campagne", juge le député François Ruffin

Invité de France Bleu Picardie, François Ruffin, député Picardie Debout, affilié France Insoumise, de la Somme, est revenu sur la visite d'Emmanuel Macron à Amiens ce lundi matin : "C'est le père Noël en campagne : je pense qu'il vient vous faire une petite distribution de cadeaux à cinq mois de l'élection présidentielle. Donc, il est évident qu'on reçoit un président-candidat", détaille l'élu picard.

France Bleu Picardie : Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron en a assez fait pour Amiens, pour la Picardie durant son quinquennat ?

François Ruffin, député Picardie Debout de la Somme : Il est venu Amiens régulièrement, il est venu trois fois sur le site de Whirlpool : trois fois il a menti aux ouvriers, trois fois ça a été des déconfitures à la suite. Je ne sais pas s'il est souhaitable qu'il en fasse davantage. Tout ce qui peut être pris pour le territoire, on le prend. Mais pour moi, son engagement pendant la campagne présidentielle de 2017 sur Amiens, c'était Whirlpool en disant qu'il n'y aurait pas homologation du plan de complaisance. Finalement, il y a eu une homologation de complaisance qui a été annulée même, mais sans conséquences puisque le licenciement économique n'est pas valable. Mais voilà, donc, je regarde moi notamment le président Macron à l'aune du candidat Macron qui est venu à Amiens centralement sur le dossier des Whirlpool.

France Bleu Picardie : Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour vous ? Pour Amiens et son territoire ?

François Ruffin : Alors ça ne me rajeunit pas, mais je me souviens de la visite de Jacques Chirac en 1996. Et quand Chirac venait à Amiens, il y avait des bains de foule. Les rues étaient en liesse. Quand Emmanuel Macron vient à Amiens, c'est le grand vide. Il y a quelques manifs par-ci, par-là, mais il n'y a pas grand chose. Et c'est une espèce de sentiment de solitude minéral où les choses se déroulent derrière des portes closes, avec des plans de communication très organisés. Je trouve que ça dit quelque chose d'une inexistence parce que vous dites par rapport à Amiens, mais c'est sa ville de naissance : ça devrait être Chirac puissance 10 quand il vient. Moi, ce qui me frappe, c'est cette espèce de solitude. Il n'y a pas grand chose qui se passe, donc on essaye d'organiser un ancrage dans un territoire qui est assez superficiel et artificiel.

France Bleu Picardie : Vous serez justement en marge de cette de cette visite. Vous l'avez annoncé ce dimanche soir sur votre compte Twitter, les anciens salariés de Whirlpool vont être reçus par Emmanuel Macron. Ce n'était pas prévu. Vous en savez un peu plus sur ce qui va pouvoir se dire ?

François Ruffin : Il va se faire le bilan d'un désastre industriel avec trois étapes successives. Maintenant, il n'y a plus de salariés Whirlpool sur l'ancien site. Mais il a fallu insister très fort, alors que quand il était venu il y a deux ans, il avait dit : "Je reviendrai dans un an maximum". Et là, ça va se dérouler derrière des portes closes [la rencontre, initialement prévue en préfecture a finalement été délocalisée dans un café, ndlr], c'est-à-dire les dossiers qui gênent Emmanuel Macron. Ça se traite en petit comité, ça. Les anciens salariés vont déballer leur sac et dire leur déprime. Je pense notamment aux délégués syndicaux, qui vont leur sentiment d'avoir été lâchés, de s'être débrouillés tous seuls.

France Bleu Picardie : Est-ce qu'ils vont demander quelque chose de concret ?

François Ruffin : J'en doute. Vous savez, il y a une énorme lassitude quand on subit trois plans de licenciements successifs, quand il y a trois fois des repreneurs que trois fois, on vous dit. Cette fois, c'est la bonne et que trois fois vous êtes licencié, vous en sortez en miettes d'une expérience comme celle-là.

France Bleu Picardie : Une autre délégation qui va tenter cette fois de rencontrer Emmanuel Macron. Ce sont les sages femmes de la clinique Victor Pauchet. Elles sont en grève depuis maintenant un mois. La maternité est fermée depuis jeudi soir. Là aussi, est ce que c'est vraiment utile d'essayer d'interpeller Emmanuel Macron comme ça, au débotté ?

François Ruffin : _J_e pense qu'il faut tout faire pour que l'oreille du président soit à l'écoute des gens. En Picardie, c'est l'hôpital d'Abbeville qui est en partie en grève, c'est de même pour Amiens, Creil ou Senlis. Chez les soignants où ça déborde de manière générale. Pourquoi ? C'est central dans le dossier de la clinique Pauchet : elles ont un sentiment de mal faire leur travail. Elles laissent les futures mères pendant des heures seules parce qu'elles ont une césarienne à gérer. Et donc, elles ont l'angoisse de mal faire leur travail. Je pense qu'il faut tout faire pour que le pouvoir soit interpellé par ce sentiment de mal être qui est aujourd'hui prégnant dans l'hôpital, qui fait qu'il y a des démissions en série, qui fait qu'on ne sait pas si les services seront assurés naturellement. Normalement cet hiver et que vraisemblablement pas du tout, il y a une personne de l'hôpital de Compiègne qui avait besoin d'une urgence en réanimation. L'infirmière a dû appeler 21 services dans les Hauts-de-France pour trouver une place en urgence réanimation. C'est dire comment on a un hôpital qui est aujourd'hui sous l'eau. Et moi, je regrette que Emmanuel Macron se rende pas à l'hôpital d'Amiens, à l'hôpital d'Abbeville, à l'hôpital de Creil ou à l'hôpital de Senlis pour dit qu'il était en première ligne.

France Bleu Picardie : Vous serez aux côtés des sages-femmes ce matin ?

François Ruffin : Je suis à leurs côtés. Je suis aux côtés des auxiliaires de vie qui se sont rendus à l'Elysée pour remettre une lettre au président de la République il y a un mois maintenant, qui n'ont pas de réponse pour l'instant pour demander qu'elles aient un revenu décent et des horaires normaux. J'essaye de pousser la voix des gens pour essayer de choper un bout de l'oreille du pouvoir.