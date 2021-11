Emmanuel Macron à Amiens : passe d'armes et coups de pression sur l'amélioration de la ligne SNCF

Deux heures de discussion sur les grands chantiers dans la Somme, à commencer par la liaison ferroviaire entre Amiens et Paris : en visite dans la capitale picarde, Emmanuel Macron a fait le point avec de nombreux élus et responsables locaux ce lundi midi sur l'avancée des grands chantiers dans le département. De nombreux responsables locaux ont fait part de leurs inquiétudes sur l'absence d'amélioration sur la ligne TER, avec toujours des interrogations sur l'arrivée du TGV, prévu pour 2025.

Coup de pression sur la SNCF

Le directeur régional de la SNCF énumère les mesures prises et celles à venir pour rendre la ligne Amiens-Paris plus régulière et moins sujette aux retards. Huit locomotives supplémentaires ont été mises en place pour pallier le matériel vieillissant, en attendant l'arrivée de la cinquantaine de rames commandées par la région en 2023. Le centre opérationnel promis a bien été mis en place au printemps dernier. "On a des débuts d'amélioration, c'est ce que montrent les résultats de nos enquêtes clients, assure Frédéric Guichard, directeur régional de la SNCF. Les résultats sont encourageants, mais je vais rester modeste et extrêmement réaliste, car je sais que ça ne va pas assez vite."

Une réponse qui ne rassure pas les élus présents : "quand on écoute la tonalité, on sent d'avance qu'ils n'ont pas l'intention d'y arriver", déplore un maire. "J'entends que des progrès ont été réalisés, mais la semaine dernière, il y avait six trains supprimés, déplore François Ruffin, député apparenté La France Insoumise. Les gens circulent parfois assis sur le siège des toilettes pour dire qu'ils ont une place !" "J'entends votre ressenti, répond Emmanuel Macron après les interventions des élus. Il n'y a pas de retard pris aujourd'hui (ndlr : sur le projet de TGV). Comme on n'en n'a pas pris pendant la crise sanitaire, je propose qu'on en prenne pas après ! On est d'accord ?" lance le chef de l'Etat à l'attention du responsable SNCF.

Passe d'armes Macron / Bertrand

Emmanuel Macron en profite pour lancer une pique au président de la région Hauts de France, Xavier Bertrand, arrivé en retard à la réunion : "Y a-t-il des compléments de questions ? demande le chef de l'Etat. Peut-être monsieur le président du conseil régional puisque vous êtes autorité sur les transports, en particulier sur le ferroviaire ?" "On en parle tout à l'heure", répond Xavier Bertrand. "Sur les transports, c'est maintenant", tacle en retour Emmanuel Macron.

Le candidat à l'investiture Les Républicains attend quelques minutes avant de monter au créneau sur le dossier. "La situation n'est pas complexe mais impossible. Si ça ne s'arrange pas d'ici dix jours, on arrête de payer, rappelle Xavier Bertrand. On a interpellé le patron de TER France et le président de la SNCF. Mais là aussi, _Monsieur le Président, il y a un actionnaire pour la SNCF : c'est l'Etat_." Une façon pour le président du conseil régional de dénoncer l'absence de soutien sur le dossier selon lui du côté du gouvernement.