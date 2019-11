Visite d'Emmanuel Macron à Amiens : les ex Whirlpool tentent de le rencontrer

Amiens, France

Emmanuel Macron a entamé ce jeudi après-midi une visite de deux jours à Amiens. Le Président de la République est arrivé vers 15h15 sur le campus universitaire de la citadelle à Amiens pour participer à l'inauguration du site et échanger avec des étudiants.

Une centaine d'anciens salariés des usines Whirlpool et WN ont tenté d'atteindre la Citadelle pour rencontre. Ils ont défilé dans le calme à Amiens. Dans le cortège, également des gilets jaunes, des lycéens et des militants CGT et Sud Solidaires.

Les manifestants sont partis du parking de l'ancienne usine du géant de l'électro-ménager qui enployait encore 282 personnes lors de l'annonce de la délocalisation du site en Pologne en janvier 2017. Ils ont été bloqués par les policiers à quelques mètres du site

Les anciens salariés de Whirpool dénoncent le fiasco de la reprise de 162 salariés par WN. On pouvait lire sur la banderole en tête de cortège : "Whirpool fabrique des chômeurs". Des jeunes manifestants ont arboré de leur côté des pancartes "Macron dégage" et "Nos lycées ne sont pas des cobayes".

Le Président de la République doit rencontrer d'anciens salariés de Whirlpool ce vendredi matin, au deuxième jour de sa visite à Amiens.