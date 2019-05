Emmanuel Macron à Biarritz ce vendredi

Biarritz, France

Emmanuel Macron sera à Biarritz ce vendredi. Un déjeuner est prévu à la mi-journée à l’hôtel du Palais avec les élus locaux.

Une liste d'invités restreinte

Le maire de la ville, Michel Veunac, le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray, les parlementaires seraient sur la liste des invités ainsi que des conseillers régionaux et départementaux. Mais pas tous ! Maider Arosteguy, conseillère départementale de Biarritz n'a pas reçu de carton d'invitation. L'ex-adjointe désormais opposante Nathalie Motsch, elle non plus n'a pas été informée de la visite présidentielle. "Le Président @EmmanuelMacron ne rencontrera pas, contrairement à la tradition républicaine, les conseillers municipaux" écrit-elle dans un tweet.

Préparatif du G7

Cette visite intervient à trois mois du G7 qui se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août. Les chefs d'état des sept plus grandes puissances économiques de la planète seront réunis. En décembre dernier, le Président de la République avait du annuler sa venue au dernier moment pour répondre à la crise des gilets jaunes. Il s'était fait remplacé par son ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Brigitte Macron déjà sur place

Visite surprise de Brigitte Macron déjà ce jeudi à Espelette. Selon le maire du village, Jean-Marie Iputcha, la première dame prépare une journée destinée aux conjoints des chefs d'états consacrée à l'artisanat basque. "Elle a visité pas mal de commerces" raconte Jean-marie Iputcha, "elle a passé des commandes qu'elle a fait noté par son valet".