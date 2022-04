Emmanuel Macron à Cergy pour son premier déplacement depuis sa réélection

"Je suis venu dire que j'ai entendu les voix de chacune et chacun, et que je continuerai à être engagé auprès des quartiers qui sont les plus en difficulté, de tous les territoires de notre République qui sont les plus en difficulté, chaque jour" : pour son premier déplacement depuis sa réélection dimanche, Emmanuel Macron a choisi de se rendre dans un quartier populaire de Cergy (Val-d'Oise), à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, ce mercredi matin.

Le chef de l'État doit rencontrer des habitants, des commerçants et de jeunes entrepreneurs de l'association "Les déterminés" qui, depuis 2015, se donne l'objectif d'offrir "la possibilité à chacun de vivre son rêve entrepreneurial, sans barrière ni limite", selon son site.

Premier bain de foule

Au premier tour de la présidentielle, les habitants de Cergy avaient plébiscité le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête avec 47,98% des voix devant Emmanuel Macron (23,7%). Au second tour, le président sortant a récolté 76,21% des suffrages, contre 23.79 % pour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen.

Cergy "est une ville qui concentre beaucoup de difficultés économiques, sociales, sécuritaires, qui est aussi une ville jeune et donc aux côtés de laquelle nous continuerons d'agir", a déclaré le président devant la presse, promettant de "continuer [à se rendre] sur le terrain pour d'abord écouter, convaincre et puis agir".

Plusieurs déplacements symboliques à venir

Mercredi à 16H00, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage à Michel Bouquet, décédé le 13 avril à 96 ans, aux Invalides. Puis, jeudi, il présidera le conseil des ministres et se rendra au chevet des soldats blessés en opération à l'hôpital de Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine). Le lendemain, il se déplacera dans les Hautes-Pyrénées pour honorer la mémoire de sa grand-mère, Germaine Noguès, surnommée "Manette", décédée en 2013, qui repose à Montgaillard. Interrogé sur TF1 le 6 avril sur son programme post-élection, il avait indiqué : "Pour ce qui est du plan personnel, j'irai fleurir la tombe de ma grand-mère dans mes Pyrénées si chères".