Emmanuel Macron face aux agriculteurs au Sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Emmanuel Macron est en Auvergne ce vendredi, il est notamment attendu à Clermont-Ferrand pour fêter le centenaire de La Montagne, le journal fondé en 1919 par Alexandre Varenne dans l'après midi. Mais avant cela, le président de la république se rend au Sommet de l'élevage à Cournon.

Après Rodez, où il a participé ce jeudi au premier grand débat sur les retraites, Emmanuel Macron est de passage à la Grand halle pour rencontrer les agriculteurs réunis pour ce salon, le plus important rendez-vous européen des éleveurs de bovins et ovins. Une visite dans un contexte tendu pour la profession, entre sécheresse, prix bas et opposants à l'élevage.

Cette visite présidentielle intervient d'ailleurs après que deux députés LREM, Roland Lescure et Jean-Baptiste Moreau, ont été pris à partie jeudi au sommet de l'élevage par des agriculteurs après leurs interventions en faveur du Ceta.

Le centenaire de La Montagne

Le chef de l'Etat se rendra en fin de journée au Polydôme de Clermont-Ferrand, pour célébrer les 100 ans du journal La Montagne. Il devrait se prêter à une séance de questions-réponses avec des salariés du groupe de presse et des chefs d'entreprise de la région et visitera une exposition sur le centenaire de l'un des plus anciens quotidiens régionaux français. Le quotidien détenu par le groupe Centre-France est diffusé à environ 150.000 exemplaires dans 13 éditions différentes.