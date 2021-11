Emmanuel Macron a compris "le rôle essentiel des maires" selon Denis Merville, maire de Sainneville-sur-Seine

Le congrès des maires de France se termine ce jeudi soir à Paris, Emmanuel Macron va prononcer le discours de clôture. Le chef de l'Etat qui avait convié un millier d'élus ce mercredi pour un diner à l'Élysée, parmi eux, Denis Merville, président de l'association des maires de Seine-Maritime, maire de Sainneville-sur-Seine près du Havre. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin.

"Le président nous a remercié de notre action dans les crises, notamment pendant la pandémie et les gilets jaunes. Il nous a passé un message de soutien face aux incivilités, qu'il fallait compter sur lui. Et il nous a passé un message d'espoir pour l'avenir".

Denis Merville, président de l'association des maires de Seine-Maritime, maire de Sainneville-sur-Seine près du Havre

"Emmanuel Macron avait été hué en 2017 au congrès des maires de France, mais il n'avait pas été élu local, il ne connaissait pas le terrain, le rôle essentiel des maires. Je crois qu'il a compris un certain nombre de choses, il a mis en avant le couple maire / préfet. Il est incontestable que la situation s'est améliorée, mais il y a encore des efforts à faire, notamment de la part de la haute administration qui connait mal le rôle essentiel des communes ou des complexités qu'il y a sur le terrain, pour lesquelles des réformes seraient nécessaires".

"Les indemnités des élus sont payées par les communes, mais les budgets sont à la baisse. Dans notre département, la moitié des communes continue de voir leurs dotations baisser. Il y a huit ans, j'avais dans ma commune 125 euros par habitant, aujourd'hui c'est 75 euros, je pense que c'est surtout là qu'est le problème. Et puis il y a aussi la complexité et la multiplication des réunions qui n'en finissent plus, la réunionite, des procédures très longues avec les métropoles, les communautés urbaines. Avant de revaloriser les indemnités, il faudrait faire un gros effort de simplification".