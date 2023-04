Emmanuel Macron à Ganges : les manifestants sont au rendez-vous

Le président de la République est attendu ce jeudi à Ganges, dans l’Hérault , pour une journée consacrée à l'école, accompagné du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye et de la secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles. Plusieurs syndicats avaient d'ores et déjà annoncé leur intention de manifester à Ganges.

ⓘ Publicité

Les manifestants sont déjà présents

À Ganges, bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, au moins 500 manifestants, venus avec des casseroles et des sifflets l'attendaient déjà devant la mairie de cette commune de 4.000 habitants. Ils tiennent dans leurs mains des drapeaux CGT, Unsa éducation et Snes-FSU et des ballons noirs en signe de deuil. Un cortège funéraire traverse la foule avec un cercueil symbolique où l’on peut lire "Démocratie".

Les manifestants essayent de passer le cordon de sécurité pour rejoindre le collège Louise Michel où le chef de l'État est attendu, mais les CRS ripostent avec du gaz lacrymogène.