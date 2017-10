Réactions dans le Poitou après l'interview télévisée d'Emmanuel Macron

Après l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, dans le Poitou, les défenseurs de sa politique l'ont trouvé "très bien, pédagogue, clair" ses opposants se montrent très critiques, "président des riches" pour les uns "leçon d'enfumage" pour les autres. Morceaux choisis.

Emmanuel Macron s'est exprimé pendant plus d'une heure hier dans une interview télévisée. Le Président est revenu sur la loi Travail et de futures réformes à venir. L'une d'elles, c'est un débat en 2018 sur la participation et l'intéressement. Une mesure qui permettrait aux salariés tout comme les cadres et dirigeants d'une entreprise d'avoir "leur part de la réussite". Une mesure applaudie par le président du MEDEF dans la Vienne Richard Lazurowicz : "une entreprise qui réussit, les salariés doivent être récompensés." Mais pour lui il faut quand même pouvoir "faire des réserves".

On doit mettre l'économie avant le social, Richard Lazurowicz, MEDEF 86

Mais le Président s'est aussi défendu sur les termes employés ces dernières semaines : "fainéants", "bordel", un moyen de "nommer les choses" selon lui. Mais à la fin de l'exercice, la position sur le "président des riches" ne change pas du côté de la CGT dans les Deux-Sèvres. La secrétaire générale Vanessa Couturier ne voit guère de changement : "On est toujours dans un registre de ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas même s'il a plus modéré son propos." Et les éventuelles mesures sur l'apprentissage ou la formation ne sont, pour elle, destinées qu'à soulager les entreprises : "c'est pas pour solutionner le problème de l'emploi, on voit bien que c'est pour répondre à Monsieur Gattaz en priorité."

"On fait ce qu'on avait dit qu'on ferait"

Du côté des députés LREM du Poitou, on se montre très satisfait des propos du Président. "Qu' à intervalle régulier, il puisse donner le calendrier et que nous puissions ensuite travailler sur ce calendrier, je pense que c'est une bonne chose, c'est essentiel" note Sacha Houlié, député de la 2ème circonscription de la Vienne. Jacques Savatier, son homologue dans la 1ère, va plus loin "Je crois que c'est bien, il a rappelé qu'on avait dit ce qu'on allait faire, et on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, ceux qui nous ont élu y tiennent et en plus il a redonné des éléments de méthode, redonner du sens."

En revanche à droite, Olivier Chartier, patron Les Républicains dans la Vienne, salue l'intervention mais aurait "aimé que d'autres sujets soient abordés, on n' a pas entendu le mot ruralité, ni le mot agriculture". Toujours chez les Républicains, le Sénateur des Deux-Sèvres Philippe Mouiller lui emboite le pas "je suis inquiet sur d'autres points comme l'aspect sécurité et qu'à partir du fait divers de Marseille, on redonne de grandes orientations, aujourd'hui on attend des réponses."