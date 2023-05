Emmanuel Macron à Lyon pour le 8-Mai : le recours de la CGT rejeté, l'interdiction de manifester maintenue

Même la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale ne fera pas oublier la réforme des retraites. À Lyon, ce 8-Mai, la visite d'Emmanuel Macron s'annonce à nouveau sous tension, comme tous les déplacements du gouvernement depuis son passage en force sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Devant les risques de casserolades, la préfecture du Rhône avait interdit tout rassemblement à proximité du Mémorial de la prison de Montluc ce 8-Mai. La justice vient de donner raison à la préfecture en rejetant, ce matin, le recours en référé déposé dans le week-end par la CGT contre cette interdiction de manifester.

Dans sa décision, le tribunal administratif de Lyon explique que "l'arrêté en litige n’a pas pour effet d’interdire toutes manifestations et rassemblements sur la commune de Lyon, mais seulement dans un périmètre autour du mémorial national de la prison Montluc où doivent se rendre le président de la République, deux ministres et une secrétaire d’Etat". Le tribunal ajoute que "la mesure prise, qui apparaît proportionnée, ne porte manifestement pas à la liberté de réunion et à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale".

Emmanuel Macron est attendu vers 14h30 à l'ancienne prison et sera accompagné du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, du ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye et de la secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles.

Manifestation maintenue, quelques rues plus loin

L'union départementale du syndicat souhaitait organiser un rassemblement de commémoration de l'héritage social de la Résistance près de ce site où Jean Moulin et d'autres figures de la Résistance furent détenus. Quelque soit la décision de justice, le rassemblement aura lieu avait d'emblée prévenu la CGT.

"La CGT maintient cependant son rassemblement pour commémorer l’héritage du CNR et dénonces les attaques de Macron sur celui-ci, notamment le système de retraite, ce lundi 8 mai à 14h [...] à l’intersection de la grande rue de la Guillotière et de l’avenue des frères Lumières, près du pont ferroviaire" a fait savoir le syndicat. C'est à 500 mètres, à vol d'oiseau, du lieu de l'hommage présidentiel.