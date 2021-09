Un ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin estime que seul l'Etat ne peut lutter contre les trafics de drogue à Marseille. Yves Moraine accuse les gouvernements d'avoir laissé des zones de non droit dans les cités.

Emmanuel Macron à Marseille : "On a laissé des zones de non droit dans les cités" affirme Yves Moraine (LR)

Plus d'un an après le départ de Jean-Claude Gaudin à la tête de la mairie de Marseille, un de ces anciens adjoints affirme que l'Etat est le seul responsable de l'insécurité à Marseille. Alors qu'Emmanuel Macron passe trois jours dans la ville, Yves Moraine estime que les gouvernements ont "laissé des zones de non droit partout dans les cités marseillaises".

Sur France Bleu Provence, l'élu LR s'en prend notamment au ministre de l'Intérieur. "_Il n'y a que monsieur Darmanin qui dit q_u'il n'y a pas de zones de non droit en France, s'insurge-t-il. Mais il vit sur la planète Pluton pour proférer des âneries pareilles ! Il n'y a que l'Etat qui peut mener cette lutte internationale contre les stupéfiants."