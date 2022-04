Emmanuel Macron à Marseille devant plus de 3000 personnes ce samedi

Emmanuel Macron est à Marseille ce samedi après-midi pour son seul meeting de l'entre deux-tours. À huit jours du second tour de la présidentielle, le président-candidat favori à un second mandat s'exprimera dans les jardins du Pharo devant 3 à 4.000 militants et sympathisants annoncés de toute la région.

C'est un meeting en plein air, avec le Vieux Port et le Mucem en fond derrière Emmanuel Macron puisqu'il a choisi les jardins du Pharo, comme en septembre dernier lors de sa venue pour annoncer le plan "Marseille en grand". Cette fois il n'y aura pas de discours derrière un pupitre pour s'adresser à des élus, mais un candidat qui prendra la parole sur une scène à 360°, "à portée d'engueulade" comme il dit, au milieu des sympathisants mais aussi d'associations marseillaises, "qui ont des choses à lui dire", assure un soutien du Président.

"Ça ne reflète pas du tout Marseille, c'est trop beau et trop propre"- Zacharie et Billel, deux jeunes Marseillais des quartiers nord

Le choix du décor de carte postale ne plait d'ailleurs pas à tout le monde. Zacharie et Billel sont deux jeunes marseillais de 20 ans habitants des quartiers nord. Pour eux "ça ne reflète pas du tout Marseille, c'est trop beau et trop propre (...) c'est un parc où on ne vient pas tous jouer ici enfants. Le lieu qui représente mieux Marseille aurait été Castellane par exemple", voire même un autre lieu plus proche des quartiers nord.

Un discours annoncé à 15h30

Les portes du Pharo ouvriront à 13h et Emmanuel Macron doit s'exprimer vers 15h30. Le meeting aura commencé une heure plus tôt par des interventions de personnalités proches du candidat chargées de faire monter la température pour ce samedi déjà annoncé comme la journée la plus chaude de ce week-end pascal.