Emmanuel Macron à Marseille : le programme d'une visite inédite de trois jours "pour répondre aux urgences"

C'est une visite inédite à tous points de vue. Inédite par sa durée tout d'abord. Emmanuel Macron arrive ce mercredi à Marseille pour trois jours aux cours desquels il détaillera son grand plan pour la ville. C'est la première fois que le Président passe trois jours consécutif dans la même ville. Mais il fallait cela pour "répondre aux urgences", explique l'Elysée. Au cours de ces trois jours, Emmanuel Macron fera des annonces concrètes sur la sécurité, l'éducation, le logement ou encore les transports et l'hôpital. Il terminera cette visite par une séquence internationale consacrée au congrès mondial de la Nature qui sera inauguré par le Président vendredi.

Il n'y a pas que Marseille qui rencontre des "fragilités", mais la particularité de la ville c'est qu'"elle les cumule", précise l'Elysée.

Mercredi : à la rencontre des élus locaux et policiers

L'après-midi, en mairie puis dans les quartiers Nord

C'est sur le Vieux-Port que va débuter la visite du chef de l'État à Marseille. Emmanuel Macron sera reçu à 15h30 à l'Hôtel de Ville par le maire PS Benoit Payan, rendez-vous au cours duquel il aura des échanges avec des élus des Bouches-du-Rhône. Un déplacement est prévu en fin d'après-midi après-midi au commissariat Nord de Marseille (15e), à la rencontre de la brigade anti-stup. Le président reviendra notamment sur le renfort de 300 policiers à Marseille sur trois ans déjà annoncé en début d'année ou encore sur le renouvellement du parc automobile de la police à Marseille.

Le soir, au fort d'Entrecasteaux

En soirée, le chef de l'État sera au fort d'Entrecasteaux, pour rencontrer des élus locaux et des "forces vives" de la société civile marseillaise.

Jeudi : écoles, transports, et présentation du plan "Marseille en grand"

Le matin dans une école du 13e arrondissement

Écoles délabrées, fissurées, équipements cassés... Ce n'est plus une surprise de constater qu'à Marseille une partie des 470 écoles de la ville est totalement vétuste. Emmanuel Macron arrive à Marseille avec un plan annoncé de plus d'un milliard d'euros pour la rénovation de plus de 200 écoles marseillaises. Pour aborder ce sujets et tous ceux relatifs à la rentrée scolaire (protocole sanitaire, dédoublement des classes...) Emmanuel Macron sera en matinée à l'école Bouge dans le 13e arrondissement de Marseille. Il rencontrera les élus concernés mais aussi l'équipe enseignante, les parents, les élèves et les personnels municipaux. Une rencontre est aussi prévu avec les équipes en charge de l'enseignement auprès des enfants handicapés dans une classe Ulis de l'école, pour l'inclusion scolaire.

A midi, à la Tour la Marseillaise pour parler transports

A midi, le chef de l'État est invité à déjeuner avec Martine Vassal au siège de la Métropole dans la Tour la Marseillaise pour parler des transports, un dossier au cœur de la vie des Marseillais. Une structure unique pour gérer tous les transports de la Métropole ? C'est probable. Les sociétés de transports de Marseille, la chambre de commerce et plusieurs élus sont conviés. « Sa venue est une très bonne nouvelle (...)" a déclaré la présidente de la Métropole, pour qui "c'’est une visite porteuse d’un nouvel espoir pour notre territoire (...) J’attends avec impatience ses annonces sur l’attractivité et la mobilité", précise Martine Vassal.

Les difficultés de mobilité sont au cœur de la vie quotidienne de milliers de Marseillais. "C'est un problème de sortir de son quartier", précise l'Élysée", qui annonce un travail en profondeur avec la Métropole avec une "priorité aux transports collectifs" et le "désenclavement du nord de Marseille". Prolongement des lignes de métro et de tramways, pistes cyclables, développement du réseau de bus... devraient être au programme, avec surtout les conditions de financement de ces projets. L'Élysée annonce aussi une réflexion sur les mobilités dans la métropole, entre Marseille et les autres villes.

Le plan "Marseille en grand" annoncé depuis le Pharo

C'est à 16h45 que le Président rejoint le Pharo pour présenter son plan "Marseille en grand".

Jeudi soir, le chef de l'État dîne avec Mario Draghi, le Président du Conseil des ministres de la république italienne.

Vendredi : une journée consacrée à l'écologie et la biodiversité

Cette journée sera essentiellement consacrée à l'environnement avec une sortie en mer prévue en matinée pour Emmanuel Macron, dans le Parc national des Calanques, pour illustrer la protection de la biodiversité, des pôles, des océans et de la Méditerranée. A midi il déjeune avec des personnalités impliquées dans la conservation de la Nature/ En fin de journée le chef de l'État inaugurera à partir de 17 heures le Congrès mondial de la nature, qui débute au Parc Chanot. Le congrès rassemblera des chefs d’État, des ONG et des citoyens de 160 pays. Emmanuel Macron s'est déjà prononcé en faveur d'un traité contraignant sur les déchets plastiques dans les océans.

Au cours de cette visite présidentielle, Emmanuel Macron abordera d'autres dossiers essentiels à la vie quotidienne des Marseillais comme l’habitat indigne. Un plan de rénovation de 10.000 logements a déjà été annoncé. L'Élysée veut s'assurer qu'il sera bien réalisé avant de le "densifier". Sur le volet sanitaire, l'AP-HM ne sera pas oubliée. Le chef de l'État vient annoncer des aides supplémentaires, notamment pour venir à bout de la dette de l'hôpital de la Timone.

Des annonces devraient également être réalisées dans le domaine de la culture. Marseille est la 2e ville de tournages en France après Paris, avec 441 tournages réalisés en 2019, un chiffre qui a quasiment triplé ces dix dernières années. Le secteur sera renforcé en créant par exemple "un hub attractif" qui va de Martigues à Nice. Il s'agit par exemple de former plus de professionnels pour assurer ces tournages sur place.