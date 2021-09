VIDÉO - Emmanuel Macron à Marseille : ce qu'il faut retenir du plan d'urgence

Emmanuel Macron a détaillé son plan d'urgence pour Marseille ce jeudi. L'État apportera environ 1,5 milliard d'euros de financements nouveaux, principalement pour les transports, la culture et la sécurité. S'y ajouteront une contribution à la rénovation de 174 écoles, encore à chiffrer.

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi que l'État allait investir pour donner un nouveau souffle à Marseille, deuxième ville de France, dont le chef de l'État dit vouloir faire une "capitale de la Méditerranée". Mais il demande des engagements en échange aux différents acteurs en responsabilité. Il a présenté son plan "Marseille en grand", co-construit en lien étroit avec différents acteurs, en particulier les élus locaux. Il prévoit le déblocage d'importants moyens financiers dans les secteurs dans lesquels Marseille affiche un grand retard structurel. Il prône aussi l'expérimentation, notamment en matière d'éducation.

Les écoles

Le chef de l'État rappelle que 174 écoles marseillaises sont considérées dans "un état de délabrement tel que l'apprentissage y est impossible". Tout en précisant que ce n'est pas la compétence de l'État, il annonce la création d'une société ad hoc d'ici la fin de l'année pour réhabiliter ces écoles les plus délabrées. Le maire de Marseille en aura la présidence. Le pilotage sera assuré par l'État. Tout cela doit être finalisé. La municipalité de Marseille a lancé un vaste plan de rénovation de plus de 200 des 472 écoles de la ville pour un montant de 1,2 milliard d'euros, dont une partie sera donc prise en charge par l'État. Cette contribution reste encore à chiffrer.

Le chef de l'État assure aussi vouloir inventer à Marseille l'école du futur "dans les bâtiments et dans méthodes" dans les endroits les plus en difficultés. Il annonce une expérimentation dans 50 écoles : dès la rentrée 2022/2023,les directeurs d'écoles pourront choisir l'équipe pédagogique.

Emmanuel Macron annonce aussi l'installation de dix micro-collèges et dix micro-lycées dans les quartiers les plus en difficulté de Marseille.

Les transports collectifs

Emmanuel Macron promet un milliard d'euros pour l'automatisation du métro, la création de quatre lignes de tramway et de cinq lignes de bus à haut niveau de service. La ville de Marseille ne compte que deux lignes de métro pour une population de près de 900.000 habitants, 1,6 million pour l'agglomération. C'est un début et je suis même prêt à faire d'avantage" pour "désenclaver les quartiers nord et permettre de lier le Nord au Sud" ajoute le président de la République.

L'ordonnance portant création de l'établissement public pour le grand projet de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, incluant le réaménagement de la gare Saint-Charles, sera mise en chantier dès le mois prochain. L'État apportera 1,4 des 3,4 milliards nécessaires au projet. Il promet en attendant la mise en place d'un RER à la Marseillaise.

La "mise en place d'un RER à la Marseillaise va aussi s'accélérer puisque le financement du démarrage de la nouvelle signalisation sur l'axe Marseille-Vintimille, qui conditionne ce projet, est bouclé" a assuré le président de la République. 300 millions d'euros dont 115 millions d'euros de la part de l'État seront investis.

Emmanuel Macron confirme aussi l'appui de l'État pour l'extension de l'aéroport et la facilitation de sa desserte d'ici fin 2023. Il promet aussi des investissements pour moderniser le port de Marseille, avec notamment des quais électrifié, ou la rénovation de la gare de fret Miramas dans le cadre du plan de relance.

La rénovation urbaine

Près de trois ans après le drame de l'effondrement d'immeubles dans la rue d'Aubagne, "la lutte contre l'habitat indigne doit s'intensifier" a assuré Emmanuel Macron en faisant "au souvenir douloureux" du drame de la rue d'Aubagne où huit Marseillais ont perdu la vie. Il a rappelé que "l'État a pris ses responsabilités en prenant en charge une politique qui n'est normalement pas la sienne en assumant un objectif de réhabilitation de 10.000 logements dans les 15 prochaines années. L'Anah a triplé ses crédits. En juillet 2019, une société publique locale était créée. L'enjeu est maintenant d'accélérer".

Nous allons continuer de simplifier les procédures assure Emmanuel Macron. "Les chantiers doivent s'engager immédiatement et je compte sur la mobilisation de tous les acteurs".

Sur le plan social, le chef de l'État annonce 30 éducateurs supplémentaires et 30 médiateurs pour aider les familles dans les quartiers.

L'hôpital

Emmanuel Macron annonce une rallonge de 50 millions d'euros pour la création d'un pole mère enfant à l'hôpital de la Timone et soutenir la création d'une maison des femmes. Il y aura "un calendrier de travaux défini rapidement" promet le chef de l'État.

La sécurité

Emmanuel Macron confirme l'arrivée de 200 policiers en 2022 à Marseille pour lutter contre le trafic de drogues, les deux compagnies de CRS sur place depuis début mars seront pérennisées. Il confirme que l'État financera le déploiement de la fibre et de 500 caméras de vidéosurveillance dans les quartiers nord.

"En plus de 11 magistrats récemment arrivés, trois nouveaux groupes d'enquêteurs de la police judiciaire qui disposeront de tous les techniques nécessaires pour aller interpeller les têtes de réseau là où elles se trouvent et les faire juger en France pour leurs crimes".

Le président de la République confirme aussi plus de 8 millions d'euros pour équiper les policiers ou encore un investissement de 150 millions d'euros pour un nouvel hôtel de Police.

"Beaucoup de choses qu'on va lancer n'auront pas de résultats tout de suite, je suis lucide. (...) On va faire le maximum mais je ne peux pas vous dire qu'on réussira" a confessé le chef de l'État, lors de son premier jour de visite, ce mercredi 1er septembre à Marseille.