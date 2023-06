Emmanuel Macron à Marseille : une première journée dédiée à la sécurité

Comme en 2021, où il était déjà resté trois jours, un record dans l'agenda présidentiel, le président de la République est à Marseille jusqu'à mercredi pour lancer la deuxième phase du plan "Marseille en grand" : une enveloppe de cinq milliards d'euros pour renforcer les effectifs de police, rénover les écoles, améliorer l'habitat et développer les transports. Pour cette nouvelle visite, l'agenda présidentiel est chargé . Accompagné de plusieurs ministres, Emmanuel Macron va enchaîner les visites et les thématiques.

Alors que deux adolescents ont encore été victimes dimanche d'une fusillade près d'un point de deal des quartiers nord et que 23 personnes ont été tuées dans la ville depuis le début de l'année sur fond de trafic de drogue, la journée de lundi est largement consacrée à la sécurité.

Accueilli en fin de matinée à l'Hôtel de ville par Benoît Payan, le maire de Marseille, Emmanuel Macron est attendu à la mi-journée à l'Évêché, siège de la police judiciaire, puis sur le chantier d'extension de la prison des Baumettes. En fin d'après-midi, il doit échanger avec des Marseillais engagés dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité. L'Élysée a déjà promis de renforcer la sécurité notamment via l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire, et le renfort de 300 policiers et 32 magistrats à Marseille.

Une "casserolade" pour le président ?

Si tout un quai du Vieux-Port a été bloqué dans la matinée pour éviter toute manifestation, les syndicats et l'opposition entendent profiter de la visite d'Emmanuel Macron pour faire entendre leurs voix, notamment sur la question des retraites. La CGT a notamment appelé à un rassemblement devant la préfecture ce lundi à 17h.

Plusieurs annonces déjà dévoilées

Le chef de l’État devait profiter de cette visite à Marseille pour annoncer un éventail de mesures. Plusieurs ont déjà été dévoilées dans la presse : le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue "immédiat, par carte bancaire ou en liquide", la généralisation de l'accueil garanti de 8h à 18h dans tous les collèges REP+ de France, ou le doublement de la subvention d'État de 256 à 500 millions d'euros pour les transports marseillais.

Un aréopage de ministres

Pour ce déplacement, le président est accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, François Braun, ministre de la Santé, Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, et Patricia Miralles, secrétaire d’État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Le conseil des ministres se tiendra d'ailleurs ce mercredi en visioconférence depuis Marseille.