Emmanuel Macron à Montauban pour rendre hommage aux soldats victimes du terrorisme

Les services de l’état du Tarn-et-Garonne préparent une visite du président de la République à Montauban lundi prochain, le 15 mars. Une visite qui aurait lieu en préfecture et au 17e régiment du génie parachutiste. Un déplacement très symbolique puisqu’il y a neuf ans, jour pour jour, la ville était sous le choc.

Le jeudi 15 mars 2012, Mohamed Merah tirait à bout portant sur trois parachutistes. Abel Chennouf et Mohamed Legouad sont tués sur le coup, Loïc Liber est lui grièvement blessé. Quelques jours avant, il avait tué Imad Ibn Ziaten, sous-officier d’un régiment parachutiste. Quelques jours plus tard à Toulouse, le terroriste tuait un adulte et trois enfants devant l’école juive Ozar Hatorah à Toulouse.

Le président de la République pourrait venir se recueillir sur la stèle d’hommage tout près de la caserne. Les détails de la visite devraient être connus dans la journée de ce mardi.