Emmanuel Macron à Nice pour poser la première pierre du futur hôtel des polices

Emmanuel Macron est attendu à Nice ce lundi pour parler sécurité et présenter ses vœux aux policiers et aux gendarmes. Le chef de l'Etat posera la première pierre du futur hôtel des polices de Nice, aménagé dans l'ancien hôpital Saint-Roch en centre-ville. Un projet porté par le maire de Nice depuis 2009, refusé sous le quinquennat de François Hollande. Cette fois l'Etat a accepté de financer les travaux : en 2020, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que ce commissariat XXL bénéficierait des fonds du plan de relance à hauteur de 172 millions d'euros, sur un coût total de travaux estimé à 200 millions d'euros. La région s'est elle engagée à donner dix millions d'euros, le département cinq millions. "C'est la plus grosse opération immobilière réalisée par l'Etat en matière de sécurité intérieure depuis longtemps", se félicite le maire de Nice, Christian Estrosi.

2000 agents regroupés dans un bâtiment de 50 000 m²

Ce projet unique en France d'hôtel des polices accueillera 1200 policiers nationaux (actuellement répartis au commissariat Foch et à la caserne Auvare dans des locaux anciens) et 800 policiers municipaux (répartis aujourd'hui sur 20 sites). Le commissariat de 50 000 m² hébergera aussi la police aux frontières pour "un meilleur partage de l'information et une plus grande coordination en matière de sécurité", argumente Christian Estrosi qui souhaite "améliorer les conditions de travail" des forces de sécurité.

Un nouveau centre d'"hypervision urbaine"

Un centre "d'hypervision urbaine" sera crée à l'intérieur de l'hôtel des polices sur 3500m², connecté aux caméras de vidéo-surveillance et aux bornes d'appel d'urgence de la ville de Nice. Ce centre de surveillance, de crise et de commandement, doté de technologies de pointe, remplacera le centre de supervision urbain. A l'intérieur du centre, on compilera des données sur la sécurité, la gestion des risques majeurs et des intempéries, la circulation automobile et les radars anti-bruit, les pics de pollution, etc. Fin 2020, un sous-préfet a été nommé en charge de la réalisation du futur hôtel des polices. Cet hôtel des polices doit entrer en service fin 2025, selon la mairie de Nice. Les travaux débuteront en 2023.

Echanges avec les forces de l'ordre et les citoyens autour de la sécurité

Ce lundi, Emmanuel Macron sera accompagné à Nice de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, et du directeur des affaires criminelles du garde des Sceaux. Le chef de l'Etat échangera avec des policiers, des gendarmes, des magistrats, des représentants de la société civile, des associations, des citoyens niçois autour de divers thèmes : l'évolution de la délinquance, la présence policière sur le terrain en proximité, la prise en charge des victimes, la question des féminicides, la réponse pénale, la cybercriminalité.

Emmanuel Macron dévoilera ce lundi l'armature de la loi de programmation pour la sécurité intérieure, sensée planifier l'action gouvernementale des cinq prochaines années. En bref, la préfiguration du volet sécurité du programme d'Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat à sa réélection. Il souhaite un doublement des forces de l'ordre en dix ans.