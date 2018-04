Emmanuel Macron est l'invité ce dimanche soir à 20h35 de BFM TV, RMC et Mediapart. Il a déjà accordé une interview cette semaine, sur TF1 jeudi, lors du 13 heures de Jean-Pierre Pernault. Cette seconde interview, longue de deux heures, a été programmée avant les frappes en Syrie lancées dans la nuit de vendredi à samedi et s'annonçait comme le bilan d'une première année de mandat.

Mais le président pourra s’exprimer sur cette première opération militaire d’envergure de son quinquennat. Considérant qu'une "ligne rouge" a été franchie avec l'attaque à l'arme chimique le 7 avril à Douma par le régime de Bachar al-Assad, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé des frappes sur trois sites liés au programme d'armement chimique syrien, près de Damas et dans le centre du pays.

Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel sont aux commandes de cette interview qui a lieu au Théâtre national de Chaillot à Paris. De nombreux sujets, très présents dans l’actualité et les mouvements sociaux, pourront être abordés comme la grève à la SNCF, les mouvements étudiants, la situation à Notre-Dame-des-Landes, marquée par des heurts continus entre zadistes et forces de l'ordre… La hausse de la CSG et la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires ont déjà été abordés lors de l'interview jeudi sur TF1.