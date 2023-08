Emmanuel Macron à Orange : "Je me suis demandé s'il ne s'était pas trompé" s'étonne le maire

Emmanuel Macron sera en Vaucluse vendredi 1er septembre. Le président de la République se rendra au lycée professionnel de l'Argensol à Orange. "Je me suis demandé s'il ne s'était pas trompé de commune", reconnaît le maire. Yann Bompard ne comprend pas trop le choix de sa ville pour ce déplacement : "je me suis demandé si ce n'était pas Carpentras ou Cavaillon où les maires ont appelé à voter pour Emmanuel Macron à l'inverse de moi. C'est difficile je pense de trouver un élu en Vaucluse plus opposé à la politique du chef de l'État que moi. Du coup je pense que c'est un coup de bravade, un coup de panache." La ville d'Orange est en effet dirigée par la famille Bompard depuis 1995.

ⓘ Publicité

"Je ne suis pas sûr que le protocole me permettra d'avoir un échange avec le président de la République. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas eu de débat de sa part pendant la campagne présidentielle. Est-ce-que le modeste maire de Provence que je suis aura l'opportunité de parler avec Emmanuel Macron je ne pense pas", regrette Yann Bompard. Le maire d'Orange confirme qu'il sera bien présent vendredi aux côté du chef de l'Etat : "ce n'est pas parce que je m'oppose à la politique du gouvernement que j'ai mal été élevé par mes parents."