Emmanuel Macron à Pau : qu'est-ce que le G5 Sahel ?

Le président Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel se réunissent à Pau ces lundi et mardi 13 et 14 janvier. Il sera question de la lutte contre le djihadisme au Sahel, alors que la situation sécuritaire se dégrade sur place.

Pau, France

Emmanuel Macron réunit les cinq chefs d'Etats africains du G5 Sahel lundi et mardi 13 et 14 janvier à Pau. Le sommet, initialement prévu le 16 décembre, avait été reporté après une attaque djihadiste au Niger, ayant fait 70 morts. Le point sur l'organisation et les enjeux du G5 Sahel.

Les acteurs

Seront présents autour du président français ses homologues des cinq pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie), mais aussi le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que la ministre des Armées, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées.

Le programme

Hommage aux militaires morts au Mali : le sommet débutera lundi 13 janvier en début d'après-midi. Emmanuel Macron se rendra directement sur la base du 5e régiment d'hélicoptère de combat (RHC) pour un hommage en la mémoire des sept militaires de Pau morts en opération au Mali fin novembre. Les présidents du G5 Sahel participeront à un dépôt de gerbe.

Sommet au château de Pau : tous s'entretiendront ensuite le reste de la journée au musée national du château de Pau, concernant la situation au Sahel. Le sommet se clôturera par un dîner de travail en présence notamment du président du Conseil européen, le secrétaire général de l'ONU, et le président de la Commission de l’Union africaine.

Présentation du Fébus : le mardi 14 janvier dans la matinée, Emmanuel Macron et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, assisteront à la signature du contrat de transition écologique de la communauté d'agglomération de Pau. Avant de partir, le président verra le Fébus, le bus à hydrogène qui a été mis en service le 17 décembre.

Les enjeux

Ce sommet sera consacré à la lutte contre le djihadisme au Sahel. Le but : clarifier l'engagement français sur place, où la situation sécuritaire est toujours plus dégradée. "Ce sommet aura pour objectif de définir de réévaluer le cadre et les objectifs de l'engagement français au Sahel. Il permettra également de poser les bases d'un soutien international accru aux pays du Sahel", avait annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Le tout dans un contexte politique tendu : début décembre, dans le sillage de la mort des treize soldats français au Mali, Emmanuel Macron avait invité les chefs d'État sahéliens à ce sommet, leur demandant de clarifier leur position sur la présence militaire française, contestée par certains. Une annonce mal ressentie par beaucoup dans la région, qui l'avaient perçue plutôt comme une "convocation".

Actuellement, 4.500 soldats français de l'opération Barkhane sont présents au Sahel.