Emmanuel Macron a perçu 1,07 million d’euros de revenus depuis 2017

Emmanuel Macron a perçu 1,07 million d'euros de revenus entre le début de son mandat à l'Elysée et le 31 décembre 2021, selon la déclaration de situation patrimoniale du président, publiée ce jeudi au Journal officiel. Le président est tenu d'adresser au Conseil constitutionnel cette déclaration entre six et cinq mois avant l'expiration de son mandat, le 13 mai 2022. La majorité des revenus du chef de l'Etat provient des indemnités qu'il touche en tant qu'élu soit 15.200 euros bruts mensuels.

Aucun bien immobilier mais une multitude de comptes et livrets d'épargne

Le président possède plusieurs comptes courants et de nombreux produits d'épargne (Livret développement durable, Plan épargne logement...) sur lesquels dorment 300.000 euros. Il détient également une assurance vie d'un montant de 113.412 euros. En ce qui concerne son passif, Emmanuel Macron doit encore rembourser près de 127.000 euros d'un prêt souscrit en 2011 auprès du Crédit mutuel. La dette a quasiment fondu de moitié depuis sa dernière déclaration de patrimoine (246.000 euros à rembourser en mars 2017). Les droits d'auteur pour son livre "Révolution" sorti fin 2016 lui ont rapporté un peu plus de 440.000 euros.

Dans une déclaration d'intérêts d'octobre 2014, Emmanuel Macron indiquait avoir perçu, comme membre de la banque Rothschild puis comme secrétaire général adjoint à la présidence de la République, 3,3 millions d'euros de revenus avant impôts, de 2009 jusqu'à son entrée au gouvernement comme ministre de l'Économie en août 2014, selon l'association Anticor.