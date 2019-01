Emmanuel Macron à Souillac dans le Lot : "On est arrivé à la dernière extrémité, il faut qu'il nous entende !"

La vie de Souillac est perturbée depuis ce jeudi. C'est ici que le président de la République participe ce vendredi après-midi au deuxième Grand débat national après Grand Bourtheroulde. Le maire de commune répond aux Souillagais grincheux et nous résume ce qu'il compte dire à Emmanuel Macron.

Après Raymond Poincaré en 1910, Emmanuel Macron est le deuxième président à venir dans la ville lotoise de 3700 habitants. Une visite qui, ce vendredi, chamboule la circulation, le stationnement, la vie des habitants comme des commerçants. Pour le maire de Souillac, Jean-Michel Sanfourche, l'enjeu vaut le coup : "On peut supporter des contraintes pendant 24 ou 48 heures. Cette visite c'est une opportunité."

"On est arrivé à la dernière extrémité. Il faut qu'il [le président de la République] nous entende. C'est pour cela que je me suis investi dans cette journée. Je vais lui parler de justice sociale, de justice fiscale, de justice démocratique." Jean-Michel Sanfourche.

Le maire de Souillac parlera aussi des 80km/h : "C’est au niveau départemental que l'on devrait avoir la main. Nous les collectivités on est capable de dire : à tel endroit il y a une problématique, à tel endroit on peut réduire la vitesse, à tel endroit on peut laisser [à 90 km/h]"

