Toulon, France

Emmanuel Macron est attendu ce vendredi matin à Toulon à partir de 10h. Le chef des Armées montera à bord d'un navire de la Marine Nationale, le Dixmude. Ce bâtiment de 200 mètres est capable de transporter des troupes et des hélicoptères. Il abrite aussi un hôpital.

Une rencontre avec des militaires et des familles

Depuis ce bateau, le président de la République doit assister à des démonstrations et à des exercices. Au programme : un Drone, et plusieurs hélicoptères dont le Caïman qui se posera devant le chef de l'Etat. Une rencontre à l'abri des caméras est également prévue avec des militaires et des familles.

Un discours fleuve

Emmanuel Macron s'adressera ensuite aux Armées. Le discours pourrait durer 1h45, une durée peu habituelle dans ce genre d'exercice. Le président devrait notamment évoquer la loi de programmation militaire qui sera présentée le mois prochain. Ce sera peut-être l'occasion d'envisager la construction d'un nouveau porte avion. Un sujet incontournable dans la ville du Charles de Gaulle.