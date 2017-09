Emmanuel Macron à Toulouse pour parler logement

La préfecture de Haute-Garonne a confirmé ce dimanche la venue lundi 11 septembre du Président de la République à Toulouse. Une visite sur la thématique du plan " logement d'abord".

Emmanuel Macron sera à Toulouse ce lundi 11 septembre pour une visite consacrée à la thématique du logement. La préfecture de Haute-Garonne a officialisé ce dimanche sa venue et le programme de son passage dans la ville rose.

Une manifestation prévue

Emmanuel Macron est attendu à 10h00 au CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale) le Touril dans le quartier des Carmes qui accueille une soixantaine de femmes. Une rencontre avec deux pensionnaires et des travailleurs sociaux est prévue. Ensuite le Président de la République se rendra au Capitole pour participer avec Jean-Luc Moudenc le maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, à une table ronde avec des acteurs sociaux du logement et "pour échanger sur le thème du " logement d’abord " dont la mise en œuvre sera initiée à Toulouse" indique le communiqué.

A la veille de la journée d'action contre la réforme du code du travail la CGT 31, Solidaires, le syndicat étudiant UNEF ainsi que le DAL 31 ont prévu un rassemblement à midi au monument aux morts place François Verdier à deux pas de la Préfecture. "Pas de marche en arrière" vont réclamer les manifestants en demandant notamment au gouvernement de renoncer à la baisse de 5 euros des APL.