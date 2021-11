Emmanuel Macron annonce 1,9 milliard d'euros pour les projets d'hydrogène dans le cadre de France 2030

Emmanuel Macron a annoncé mardi à Béziers (Hérault) que 1,9 milliard d'euros seront consacrés au développement de la filière hydrogène, dans le cadre du plan d'investissements France 2030 qui vise à développer des "technologies d'avenir" pour décarboner l'industrie. L'hydrogène va permettre "de réconcilier l'aventure industrielle, la croissance, avec la décarbonation de nos économies. Le 'en même temps' est possible grâce à ces innovations", a défendu le chef de l'État devant des employés de l'entreprise Genvia qui développe des électrolyseurs haute température permettant de produire de l'hydrogène à partir de la molécule d'eau (H20). "C'est un tout nouveau continent qui s'ouvre devant nous", a estimé le président de la République.

Création de cinq usines en France

L’exécutif ambitionne de faire de la France un des leaders européens de fabrication d’hydrogène avec un double objectif d’ici 2030 : éviter l’émission de 6 mégatonnes de CO2 (soit l’équivalent des émissions de la ville de Paris) et atteindre une capacité de production d’hydrogène correspondant à 6,5 mégawatts, soit la puissance de 5 à 6 réacteurs nucléaires. L’Élysée espère la création de 50.000 à 100.000 emplois sous réserve que l’activité soit pérenne.

Cinq usines de production, appelées "gigafactories", doivent sortir de terre en France. L’hydrogène produit sera utilisé pour décarboner l’industrie lourde, en particulier les aciéries et les cimenteries, où il remplacera l’utilisation d’énergies fossiles. Il pourra aussi servir de carburant pour les transports publics, les camions, le transport aérien et maritime ainsi que certains trains. L'ambition est de faire de l’hydrogène la seconde source d’énergie non émettrice de carbone après l’électricité à l’horizon 2050.