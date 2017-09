Emmanuel Macron appelle les propriétaires "à baisser les loyers de 5 euros" pour compenser la baisse des APL

Emmanuel Macron a appelé "tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros", ce mardi. L'objectif : compenser la baisse des APL, annoncée en juillet par le gouvernement. Une réforme de grande ampleur du système est annoncée pour l'automne.

Emmanuel Macron a appelé "tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros" par mois, pour compenser la baisse des APL décidée pour fin 2017 par le gouvernement. le président de la République s'exprimait devant les préfets mardi à l'Elysée.

Le chef de l'État s'est déclaré "surpris du silence collectif" et de l'absence d'appel "aux bailleurs sociaux, aux propriétaires, à baisser le prix du logement". "C'est cela la responsabilité collective", a-t-il estimé.

Vive polémique et réforme d'envergure annoncée

En juillet dernier, le gouvernement avait annoncé que toutes les aides au logement allaient baisser de 5 euros par mois et par foyer à partir du 1er octobre. Une mesure qui a suscité une vive polémique durant l'été, et dont les équipes Hollande et Macron se sont renvoyées la responsabilité.

Dans un entretien au Point paru jeudi dernier, Emmanuel Macron avait expliqué qu'il envisage d'aller au-delà de cette baisse controversée de 5 euros, mais "seulement dans le cadre d'une transformation profonde qui doit faire baisser les loyers". Alors que l'aide personnalisée au logement (APL) alimente selon lui la hausse des loyers, le chef de l'Etat préconise "un choc d'offre", que doit permettre un projet de loi présenté à l'automne.