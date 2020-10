Emmanuel Macron attendu en Bourgogne?

Selon le Journal de Saône-et-Loire et le site Creusot-infos, Emmanuel Macron devrait revenir en Saône-et-Loire pour un déplacement consacré au soutien de l'Etat à la filière nucléaire française. Cette visite pourrait intervenir dès la semaine prochaine pour le JSL et avant la mi-novembre pour Creusot-infos. Mais les deux sources s'accordent à dire que le Chef de l'Etat se rendrait au Creusot dans l’usine Framatome, et plus précisément à la Forge où il s’était déjà rendu alors qu’il était Ministre de l’Economie.

Emmanuel Macron était déjà venu en Saône-et-Loire à Autun et Etang-sur-Arroux lors du grand débat lancé après la crise des gilets jaunes.

"Il pourrait profiter de sa visite au Creusot pour annoncer combien de réacteurs nucléaires la France compte mettre en service, en remplacement des centrales nucléaires de première génération qui arrivent en fin de vie. Des sources autorisées parlent d’un programme de six à huit EPR pour faire face aux besoins." s'autorise à écrire Creusot-infos.