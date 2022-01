Emmanuel Macron attendu en Haute-Vienne mardi 25 janvier

On savait depuis la mi-journée qu'Emmanuel Macron serait en Limousin en début de semaine prochaine, plus précisément en Creuse. On apprend ce mercredi soir que le chef de l'Etat prolongera son déplacement le lendemain en Haute-Vienne.

Un déplacement sur le thème très large de la ruralité en compagnie de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, du ministre des Solidarités et la Santé, Olivier Véran, du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie De Montchalin et du secrétaire d'État, chargé de la Ruralité, Joël Giraud.

Selon la note aux rédactions envoyée par l'Elysée, Emmanuel Macron visitera dans la matinée l’une des 19 France services du département. Ce réseau mis en place depuis en avril 2019 doit permettre de "rapprocher le service public des usagers, à moins de 30 minutes de chez eux, et faciliter leurs démarches administratives du quotidien, au sein d'un guichet unique".

Toujours à Saint-Léonard-de-Noblat, il se rendra ensuite au tiers-lieu "L’Escalier", espace collaboratif et partagé. Le Président s’y exprimera devant des agents de la fonction publique pour évoquer "la résilience du service public dans la crise, l’importance des services publics de proximité, les enjeux d’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, ainsi que la redynamisation des territoires, notamment dans la ruralité".

Le Président de la République terminera son déplacement à Oradour-sur-Glane pour une remise de décoration à Robert Hebras, dernier survivant du massacre commis dans le village martyr par une unité de la Waffen SS, le 10 juin 1944.