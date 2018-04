Alors que la SNCF va vivre ce vendredi son 5eme jour de grève, alors que les étudiants de Metz ont décidé de durcir leur mouvement, alors que les avocats viennent d'organiser une nouvelle journée justice morte, le président de la République sera ce jeudi l'invité du journal de 13h de TF1.

Béatrice Agamennone, référente La République en Marche en Moselle, se félicite de cette interview télévisée : "beaucoup d'explications sont données par les représentants de notre mouvement, mais c'est important d'avoir la parole présidentielle. On arrive à un an de mandat et c'est bien de réaffirmer que toutes les réformes aujourd'hui mises en œuvre sont les siennes."

Logique globale dans l'action de Macron

"Le but est d'expliquer pourquoi on agit comme ça, poursuit Béatrice Agamennone. Par exemple pour la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes, il y a une vraie volonté de rupture. On se rend compte qu'on a trop de morts en France et les routes secondaires sont les plus accidentogènes. Et quoi qu'on pense ce sont les trajets du quotidien qui le sont le plus. Donc baisser la vitesse, ça peut sembler cosmétique. Mais tout le monde se souvient du passage de 60 à 50 dans les villes, tout le monde trouve ça aujourd'hui normal alors qu'à l'époque c'était une vraie révolution."

La référente départementale défend en fait la politique de réformes du président en expliquant qu'il faut les voir dans leur totalité : "Il y a une logique globale dans ce qu'a proposé Emmanuel Macron. C'est relancer l'économie en redéployant des emplois."