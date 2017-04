Emmanuel Macron au chevet des agriculteurs à Usseau dans la Vienne

Emmanuel Macron était en visite ce samedi 29 avril, à Usseau dans le Nord-Vienne sur le thème de la ruralité. Le candidat à la Présidentielle a rencontré des agriculteurs dans une exploitation céréalière.

Dans un style qui se veut décontracté, Emmanuel Macron est venu parler ruralité, ce samedi 29 avril, à Usseau dans le Nord-Vienne. Invité sur l'exploitation de Patrck Moron, céréalier, le finaliste à la Présidentielle a pris le café avec les agriculteurs. La discussion s'engage autour de l'Europe. "La seule voie possible", pour le candidat qui tacle ainsi son adversaire Marine Le Pen.

Dans cette commune de 600 habitants, le Front National est arrivé en tête avec plus 33% des suffrages au premier tour, loin devant Emmanuel Macron et ses 18% de voix. A Usseau on attend beaucoup de la Présidentielle. Une habitante témoigne : "Avant il y avait des commerces, des épiceries, maintenant il n'y a plus qu'un bar tabac et le gérant approche de la retraite." La retraite justement, il en est question dans les conversations. "J'aimerais bien connaître ses propositions", avoue un voisin depuis son jardin où il regarde le spectacle des journalistes.