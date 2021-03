Visite ultra-sécurisée d'Emmanuel Macron au CNES de Toulouse ce vendredi

Peu de journalistes sont accrédités et il y a peu d'images de ce hautement stratégique Commandement de l'Espace. On est loin des bains de foule ce vendredi 12 mars à Toulouse. C'est un déplacement présidentiel express, comme toujours, et assez opaque pour le grand public. Emmanuel Macron est arrivé peu avant midi ce vendredi au CNES, dans le parc technologique du Canal entre Toulouse et Ramonville.

Le chef de l'État est venu présider une réunion de travail sur la stratégie spatiale au sein du Commandement de l’Espace, inauguré en septembre 2019. Emmanuel Macron devait rencontrer les opérateurs engagés sur la mission AsterX 2021, premier exercice de défense spatiale du genre en Europe, auquel sont associés les États-Unis, l’Italie, l'Allemagne.

Emmanuel Macron se rendra ensuite en début d'après-midi au centre d’entrainement et de formation du quatrième Régiment de la Légion Étrangèreà Saint-Gaudéric dans l'Aude, tout près de Mirepoix (Ariège). Il remettra à cinq légionnaires leur décret de naturalisation.