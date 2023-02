Emmanuel Macron au collège de Jarnac mardi pour parler médecine préventive

Le Président de la République se rendra, le mardi 28 février, au collège Jean Lartaut de Jarnac (Charente). Pour cette visite officielle, Pap NDiaye, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et de François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention, seront aux côtés d'Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat souhaite renforcer une médecine tournée vers la prévention, dès le plus jeune âge. La Charente est un des deux départements pilotes sur la vaccination gratuite au collège.

Plusieurs décisions importantes prises l’année dernière ont déjà marqué ce virage à l’instar des trois rendez-vous de la prévention, de l’élargissement du dépistage sans ordonnance à de nouvelles infections sexuellement transmissibles pris en charge à 100%, tout comme la gratuité en pharmacies des préservatifs pour les moins de 26 ans. Le Président de la République assistera en début d'après-midi à une séance de vaccination organisée au sein du collège Jean Lartaut de Jarnac, puis à une séance de sensibilisation sur les papillomavirus humains (HPV), ses effets, et la possibilité offerte par la vaccination de l’éradiquer.

Sa dernière visite en Charente remonte au 8 janvier 2021 à Jarnac justement, à l'occasion du 25eme anniversaire de la mort de François Mitterrand. Le 30 janvier 2020, le chef de l'Etat avait passé une partie de la journée à l'usine Saft de Nersac avant se rendre au Festival International de la BD à Angoulême.