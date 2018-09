Le président Emmanuel Macron poursuit sa visite de quatre jours aux Antilles. Samedi, il a regretté une trop lente reconstruction de Saint-Martin après le passage dévastateur de l'ouragan Irma, il y a un an. Il doit à nouveau mobiliser ce dimanche chefs d'entreprises, bailleurs sociaux et Collectivité de Saint-Martin pour les rappeler à "leur responsabilité".

Il y a un an, l'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique avec des vents de plus de 350 km/h, avait fait 11 morts à Saint-Martin et endommagé 95% du bâti les 5 et 6 septembre 2017. Un an après, seulement 35% des bâtiments détruits ou très dégradés ont été reconstruits.

Au contact d'une population en colère

Samedi, le chef de l'État a fait une très longue déambulation à Quartier d'Orléans, un quartier pauvre et populaire. Il a été au contact, durant cinq heures, d'une population, souvent en colère et surtout impatiente de voir une amélioration de ses conditions de vie.

Emmanuel Macron a dénoncé "une île dans laquelle il y a eu trop de connivences, trop d'entente parfois même de la corruption. Il faut que ça cesse". Il s'est notamment dit "en colère avec un système qui s'est habitué à l'inefficacité, avec manifestement des entreprises qui ont décidé que ça allait à leur rythme qui n'était pas forcément le rythme des besoins des gens, avec des grands groupements, on l'a vu sur les logements sociaux dont je n'ai pas cru comprendre qu'ils manquaient d'argent, et qui n'ont pas été fichus de réparer les toits".

Le chef de l'État achève son déplacement de quatre jours aux Antilles en se rendant ce dimanche à Saint-Barthélemy.