Emmanuel Macron au Fort de Joux : programme officiel, manifestations interdites, ce que l'on sait de sa visite

La visite d'Emmanuel Macron au château de Joux, ce jeudi 27 avril à La Cluse-et-Mijoux (Doubs) se précise. Le programme officiel a été publié : le président de la République est attendu sur le site à 12h au Fort de Joux, seule étape de son déplacement. Sur place, il doit déposer une gerbe devant le buste de Toussaint Louverture, dans la cellule où la figure de la lutte contre l'esclavage est décédée en captivité 1803.

Emmanuel Macron doit ensuite prononcer un discours sur l'abolition de l'esclavage vers 12h45, à l'occasion des 175 ans de cette abolition en France, et des 220 ans de la mort de Toussaint Louverture. Une salle de retransmission sera aménagée pour permettre aux invités et journalistes de suivre le discours, car les salles du château de Joux sont étroites.

Ce qui est sûr, c'est que tout se fera en intérieur, à cause de la météo : il est tombé quelques flocons, pluie-neige mêlée hier matin sur le château de Joux, au moment d'une reconnaissance du parcours. Il semble trop risqué donc de prévoir quoi que ce soit dehors.

Arrivée en hélicoptère ?

Le mode de déplacement du président de la République depuis Paris mais l'hypothèse la plus probable serait un aller-retour du chef de l'Etat en hélicoptère. Reste à savoir où il atterrirait : au stade de foot de la Cluse-et-Mijoux, a l'aéroport de Dole-Tavaux ou à l'aérodrome de La Vèze près de Besançon? La décision dépend des conditions météo, et des mobilisations en pleine action contre la réforme des retraites, qui pourraient s'inviter sur le parcours d'un éventuel convoi.

Qui va accompagner Emmanuel Macron ?

Un seul membre du gouvernement est annoncé : Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-Mer. D'autres ministre d'abord annoncés seront finalement absents et il n'a jamais été question de la présence de Brigitte Macron, la femme du président. Une délégation d'Haïti, pays d'origine de Toussaint Louverture, sera présente, ainsi que les personnalités francs-comtoises : préfet, élus, parlementaires, autorités etc. Les invités sont triés sur le volet.

"Manifestation à caractère musical" interdite dans le village

En pleine mobilisation contre la réforme des retraites , les syndicats comptent bien se faire entendre à l'occasion de cette visite officielle. Le préfet du Doubs a pris un arrêté ce mardi pour interdire les rassemblements, défilés et cortèges à La-Cluse-et-Mijoux le jeudi 27 avril : "toute manifestation de type rassemblement festif à caractère musical" est interdite, référence aux casseroles. Cet arrêté interdit aussi "les dispositifs sonores portatifs (porte-voix) ou transportés par des véhicules non dûment autorisés, ainsi que tout dispositif permettant de la diffusion de musique ou de son amplifiée".

Face aux interdictions préfectorales, un référé-liberté a été déposé au tribunal administratif de Besançon, selon Serge Slama, professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, spécialiste des droits fondamentaux et des libertés, qui l'annonce sur son compte Twitter :

Les syndicats de leur côté appellent au rassemblement au rond-point Malraux, à la sortie de Pontarlier en direction de La-Cluse-et- Mijoux.

Plusieurs centaines de policiers et gendarmes mobilisés

Les forces de l'ordre seront largement mobilisées. Selon nos informations, plusieurs centaines de policiers et gendarmes, dont plusieurs unités mobiles de CRS et de gendarmerie venues en renfort d'autres régions. Ils seront déployés sur différents sites : lieu d'arrivée du président, parcours du convoi, fort de Joux, les abords, et lieux de mobilisations. Un PC sécurité est prévu dans la salle polyvalente de La-Cluse-et-Mijoux.

Routes ouvertes mais stationnement interdit

Le village de La-Cluse-et-Mijoux ne sera pas bouclé ce jeudi mais des mesures sont prises en marge de cette visite. La RN57 et les routes départementales restent ouvertes à la circulation, sauf pendant le passage d'un éventuel convoi présidentiel, soit pendant quelques minutes. Cependant, il y aura des contrôles des forces de l'ordre.

Le stationnement sur les parkings publics est interdit dans le village à partir de ce mercredi soir 18h. La route d'accès au château de Joux sera fermée, Le survol du château de Joux est également interdit, pour éviter notamment la présence de drones.