Face aux critiques dans un contexte social tendu et "à quelques semaines de son premier anniversaire à la tête du pays", le président de la République sera l'invité du journal de 13h de TF1 jeudi 12 avril.

C'est sa première grande prise de parole depuis le début de la grève à la SNCF. Emmanuel Macron sera l'invité du journal de 13h de TF1 jeudi prochain. Le président de la République répondra aux questions de Jean-Pierre Pernaut au cours d'un entretien d'1h également diffusé sur LCI, jeudi 12 avril, a annoncé la chaîne samedi en fin de matinée.

"Le chef de l’Etat s’exprimera pour la première fois depuis le début de la grève inédite lancée par les syndicats de la SNCF, vent debout contre la réforme ferroviaire. Et alors que le pays vit au rythme des blocages et de la contestation, le président de la République cherchera à éteindre d’autre feux, de la fonction publique aux universités en passant par le malaise à l’hôpital", explique TF1. Emmanuel Macron évoquera aussi "des sujets touchant à la vie quotidienne des Français, pouvoir d’achat, impôts, vitesse sur les routes, école, etc".