Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel lundi et sur les lieux du Débarquement en Normandie mardi

Comme vous l'annonçait France Bleu , Emmanuel Macron vient en Normandie.

Et ce durant deux jours.

Discours d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel lundi

Lundi, le président de la République se rend au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel .

Emmanuel Macron visitera lundi après-midi l'exposition "La demeure de l'archange", qui retrace au travers d'une trentaine d'objets l'histoire de ce joyau du patrimoine français, et prononcera un discours.

L'Elysée n'a pas révélé la teneur exacte de ses propos mais insiste sur le symbole de résilience et de résistance, qu'il représente : "Nous passons et le Mont demeure", sur son adaptation aux époques et aux changements.

Le célèbre îlot rocheux de la Manche, relié à l'Hexagone par une simple route par marée haute, est un lieu qui symbolise "tout ce qui fait des Français un peuple de conquérants et de bâtisseurs", a dit jeudi un conseiller du chef de l'Etat, en donnant le ton d'un déplacement sous le signe d'un certain lyrisme.

Il sera question aussi des investissements que l'Etat, propriétaire de l'abbaye et des remparts, réalise pour conserver ce patrimoine. Plus de 32 millions d'euros sur 15 ans avec notamment la restauration du bâtiment de la merveille, des travaux qui sont en train de s'achever et, selon l'Élysée, cette visite sera "en quelque sorte, son inauguration" et "sa présentation au public".

Site le plus fréquenté du pays hors Ile-de-France, le Mont-Saint-Michel a attiré l'an dernier 2,8 millions de visiteurs, dont 1,3 million pour l'abbaye. Il ne sera pas fermé aux visiteurs pour l'occasion, mais la préfecture prendra "les mesures nécessaires" pour que le déplacement se passe "dans les meilleures conditions possibles", a souligné l'Elysée.

Le président sur les plages du Débarquement mardi

Mardi matin, Emmanuel Macron se déplacera dans le Calvados à la traditionnelle cérémonie de Colleville-Montgomery près de Ouistreham, sur les lieux du débarquement, pour assister non pas aux traditionnelles cérémonies du 6-Juin à l'occasion du 79e anniversaire - prévues à Ver-sur-Mer et présidées par le ministre des Armées Sébastien Lecornu - mais à la commémoration annuelle organisée par l'Ecole de fusiliers marins.

Le chef de l'Etat remettra avec Léon Gautier , dernier Français vivant à avoir participé au débarquement, âgé de 100 ans, les bérets verts aux élèves qui viennent de réussir leur stage commando. Sa présence se veut un hommage aux 177 Français qui débarquèrent le 6 juin 1944, regroupés au sein du Commando Kieffer.

Surtout, le chef de l'Etat va installer officiellement le groupement d'intérêt public qui sera chargé de préparer les grandes commémorations prévues dans un an pour le 80e anniversaire.

Inauguration du musée du Débarquement à Arromanches

Il visitera aussi le nouveau musée du Débarquement à Arromanches (Calvados). Absent pour la pose de la première pierre il y a deux ans, Emmanuel Macron s'était engagé auprès du maire Marcel Bastide à inaugurer le nouveau musée qui a ouvert en avril.

Ce déplacement coïncidera avec la nouvelle journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites , promulguée mi-avril par Emmanuel Macron après des mois de contestation.